René van der Gijp ne comprend pas la façon dont l’Ajax traite sa recrue estivale Marcos Leonardo. Aux yeux du consultant, l’attaquant brésilien a encore quelques kilos en trop.

L’Ajax a déboursé 20 millions d’euros pour Leonardo l’été dernier. Jusqu’à présent, l’avant-centre de 23 ans n’a marqué qu’une fois et n’a disputé que des bouts de match en Vriendenloterij Eredivisie. Face au NEC (1-1), Míchel l’a encore fait entrer en jeu en fin de rencontre.

Selon Van der Gijp, l’Ajax aurait dû intervenir dès qu’il est apparu que Leonardo était arrivé à Amsterdam en surpoids. « Avec ce Brésilien, j’ai l’impression qu’il est arrivé avec cinq kilos en trop. Ça se mesure, avec le taux de masse grasse », explique-t-il dans KieftJansenEgmondGijp.

« À la place de l’entraîneur, je dirais : on se donne cinq semaines pour faire disparaître ces cinq kilos. Tant que tu ne les as pas perdus, tu ne t’entraînes pas non plus avec le groupe. Entraîne-toi de ton côté avec un préparateur à part. Remets-toi simplement en forme », décrit Van der Gijp, pour qui ce serait le scénario idéal pour Leonardo.

Selon le consultant originaire de Dordrecht, faire régulièrement entrer Leonardo en jeu est contre-productif. « Moi, je ne le ferais pas entrer. C’est un mauvais départ pour ce garçon », fait savoir Van der Gijp à l’entraîneur espagnol de l’Ajax.

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Van der Gijp établit ensuite un parallèle avec Raheem Sterling, qui jouait à Feyenoord la saison dernière. « C’était pareil avec Raheem Sterling. Tout le monde peut se mettre en forme. C’est aussi le cas de l’arrière droit du VVV-Venlo et de l’arrière gauche du NEC. Eux sont en forme. Si tu ne l’es pas, tu ne passes pas, aussi désagréable que cela puisse être. Si Vinícius Júnior a six kilos en trop, il ne passera pas l’arrière droit de l’ADO. »

Enfin, le consultant s’interroge sur ce que fait Leonardo en dehors du terrain et sur ses habitudes alimentaires. « Je ne sais pas s’il a une petite amie ou une femme. Imaginons qu’il vive seul. Alors il va manger dans de petits établissements brésiliens à Amsterdam. Nous avons déjà mangé chez un Brésilien à Scheveningen. C’est 500 grammes de viande et 400 grammes de graisse. Et ça, c’est l’entrée. »