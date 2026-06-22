Lundi, dans l’émission « Vandaag Inside Oranje », René van der Gijp et Johan Derksen ont débattu du rôle de Frenkie de Jong au sein de l’équipe nationale néerlandaise. Séduits par le milieu de terrain, ils émettent pourtant quelques réserves.

« On s’est souvent dit : “Ce qu’il a fait samedi, ce n’est pas normal.” Mais doit-on en faire la norme ? Car il ne l’atteint pas toujours », analyse Van der Gijp, peu impressionné par les performances du milieu au FC Barcelone et en Oranje. « Iniesta et Xavi, eux, le faisaient trois fois par semaine. À un niveau incroyablement élevé. »

« Mais peut-être que cela ne peut tout simplement pas être la norme. Peut-être n’est-il pas toujours en forme et souffre-t-il de gênes physiques. Et son corps ne suit pas. Je ne sais pas », analyse l’expert dordrechtais, immédiatement appuyé par son compère Johan Derksen.

« C’est un footballeur fantastique. Quand il a le ballon, personne ne peut l’atteindre. Mais il doit jouer 20 à 30 mètres plus haut, dans une zone plus sûre », conseille Derksen au sélectionneur national Ronald Koeman.

« On l’a vu le faire dans certains matchs, où il pénétrait même dans la surface de réparation », rappelle Van der Gijp. « À ce moment-là, on se disait : “Tu as vu Frenkie de Jong contre l’Atlético de Madrid ?” C’était exceptionnel. »

« J’ai toujours l’impression qu’il peut faire beaucoup mieux », poursuit Derksen, sceptique. « Il sait bien jouer au football. Mais s’il pouvait seulement réaliser ces actions depuis le point central jusqu’à la surface de réparation adverse… »

Van der Gijp conclut : « Je ne le vois pas capable de répéter cela chaque semaine », estimant que l’international néerlandais ne retrouvera peut-être jamais son meilleur niveau.