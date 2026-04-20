Van der Gijp choqué par l'entraîneur néerlandais : « C'est assez triste à voir »

Lundi, dans le podcast KieftJansenEgmondGijp, René van der Gijp s’inquiète pour Arne Slot. Selon l’analyste de Dordrecht, l’entraîneur de Liverpool subit une pression énorme, ce qui explique pourquoi il arrive parfois des choses étranges.

« Quand Slot pénètre sur la pelouse lors d’un match de Ligue des champions pour dégager un ballon, le club peut se demander : “Tout va-t-il bien ? Ne devrions-nous pas alléger la pression ?” Au lieu de le mettre sous pression », analyse Van der Gijp, qui observe souvent un Slot tendu sur la touche. « C’est assez triste à voir. »

« Mais la pression ne vient pas du club, intervient immédiatement le présentateur Michel van Egmond. Elle vient des médias, du public et des réseaux sociaux. » Et d’ajouter : « Qui peut y faire quelque chose ? Personne. »

« Au sein du club, on pourrait tout à fait faire passer le message suivant : écoutez, on avait prévu qu’Isak marquerait 40 buts. Il en a marqué deux. On a un joueur (Diogo Jota, ndlr) qui est décédé pendant la pré-saison. En gros, tout ce qui nous a réussi l’année dernière nous est défavorable cette année », Van der Gijp aurait aimé que Liverpool publie un communiqué clair pour encadrer cette saison décevante.

Rob Jansen intervient alors : « Dans un club de ce niveau, personne au-dessus de l’entraîneur ne s’exprime ainsi. En Premier League, chez les Arteta ou les Guardiola, seul le manager parle aux médias. On n’entend pas le PDG ou le directeur général, et le manager ne l’accepterait pas. »

« Si j’étais à la tête de Manchester City et que j’avais un entraîneur qui se gratte jusqu’au sang pendant un match, je m’assiérais quand même avec lui pour lui dire : là, tu as dépassé les bornes », conclut Van der Gijp en référence à un incident de la saison dernière.