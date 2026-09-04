Giovanni van Bronckhorst ne s’attend pas à ce qu’Anis Hadj Moussa quitte finalement Feyenoord. Si cela devait tout de même arriver, l’entraîneur ne retiendrait pas son attaquant. Feyenoord aura alors ses raisons, estime le coach.

Une première offre d’Al-Ittihad de 30 millions d’euros pour Hadj Moussa a été refusée par Feyenoord. Le club de Saudi Pro League tente sa chance ce vendredi avec une deuxième offre de 37,5 millions d’euros.

« Nous avons vendu Ayase Ueda et, en principe, pas Anis. Je m’attends à ce qu’il reste ici. Mais comme je le dis : il faut aussi regarder ce qui est le mieux pour le club et pour les personnes qui en décident », conclut Van Bronckhorst vendredi lors d’un point presse à De Kuip.

« Je pense que c’est la voie que nous devons suivre. Nous devons en voir la réalité et c’est ce que nous faisons tous au sein de Feyenoord, y compris le staff et les joueurs. Je pense que c’est la seule manière d’aborder les choses et de pouvoir avancer positivement », ajoute l’entraîneur principal de Feyenoord dans son analyse du très convoité Hadj Moussa.

Van Bronckhorst s’est déjà entretenu avec Hadj Moussa au sujet de la situation. « Je n’ai vu aucun joueur taper du poing sur la table et dire qu’il voulait absolument partir. Ce n’est pas ainsi qu’il aborde la situation. »

« Nous devons attendre de voir ce qui va se passer. Mais je ne m’attends pas à ce qu’Anis parte. Et s’il part malgré tout, alors le club aura ses raisons », explique l’entraîneur, renvoyant la balle à la direction de Feyenoord.

« Au final, des montants peuvent aussi arriver qu’un club ne peut pas refuser. C’est là que le club doit déterminer pour lui-même si Anis part ou non. Je n’ai pas l’impression que l’on va dans cette direction, mais il est tout de même important pour nous de le conserver. Il a eu un rôle très déterminant en termes de nombre de buts et de passes décisives », conclut Van Bronckhorst.