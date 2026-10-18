Van Bronckhorst réagit en trois mots à l’épisode du penalty qui fait beaucoup parler lors de Telstar-Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst estime que Feyenoord a obtenu un penalty à juste titre samedi soir, a déclaré l’entraîneur du club de Rotterdam face à la presse après la rencontre.

La décision des arbitres d’accorder un penalty à Feyenoord a fait beaucoup parler. Ronald Koeman Jr., notamment, et tous les consultants présents sur le plateau d’ESPN n’ont pas du tout compris cette décision.

À la 57e minute, l’arbitre Jeroen Manschot a accordé un penalty pour un ballon qui aurait touché la main du défenseur de Telstar Abdelnour Soualhia. La décision a été maintenue malgré une longue vérification de la VAR. Steijn ne s’est pas laissé déstabiliser et a inscrit son deuxième but de la soirée depuis le point de penalty.

Après la rencontre, Van Bronckhorst a été interrogé sur cette action très commentée. « Il a sifflé, non ? », a répondu l’entraîneur de Feyenoord, non sans une pointe de cynisme.

« J’ai vu les images. C’était un peu déroutant, parce que ça a évidemment pris du temps, mais je pense que le ballon touche sa main. L’arbitre a d’ailleurs tout de suite sifflé penalty », a-t-il poursuivi.

« La VAR intervient évidemment pour vérifier s’il y avait vraiment main. Je pense qu’au bout du compte, c’est la décision de l’arbitre qui a pesé le plus lourd dans ce match », a conclu Van Bronckhorst.