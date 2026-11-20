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Feyenoord devra se passer de Jeremiah St. Juste pour le moment. Le défenseur pourrait être absent jusqu’à la trêve hivernale, a indiqué Giovanni van Bronckhorst lors du point presse précédant le match contre Excelsior.

St. Juste s’est blessé à la cheville fin octobre. Sa blessure semblait initialement beaucoup moins grave.

« Nous espérons le préparer pour la semaine prochaine. Il ne fera donc pas partie du groupe », avait précisé l’entraîneur de Feyenoord fin octobre lors d’un point presse à Rotterdam-Sud.

Alors que novembre touche à sa fin, Feyenoord ne peut toujours pas compter sur le défenseur central. Selon Van Bronckhorst, il pourrait encore s’écouler un certain temps avant qu’il soit rétabli.

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« La situation de St. Juste n’est évidemment pas bonne, commence Van Bronckhorst. Sa blessure dure plus longtemps que nous ne le souhaiterions. Nous espérons le retrouver avant la trêve hivernale. »

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La trêve hivernale débute le 21 décembre. Les chances de voir St. Juste disputer le match contre l’Ajax fin novembre sont donc quasiment nulles.

Van Bronckhorst souligne que l’absence de St. Juste pèse lourd. « Avec un effectif très jeune comme le nôtre, c’est bien d’avoir quelques joueurs plus expérimentés. »

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La participation d’Anis Hadj Moussa au match contre Excelsior samedi reste également incertaine. « Il a pris part à une partie de l’entraînement, mais l’important est qu’il puisse jouer sans retenue. »

L’entraîneur ne prendra sa décision quant à la participation de l’Algérien que vendredi soir. Ce dernier souffre lui aussi d’une blessure à la cheville.