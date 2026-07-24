Van Bommel officiellement sélectionneur de la Belgique ; ces deux Néerlandais l’assisteront

Mark van Bommel est officiellement le nouveau sélectionneur de la Belgique. L’entraîneur néerlandais a signé vendredi un contrat avec la Fédération royale belge de football jusqu’à l’Euro 2028. Plusieurs noms bien connus seront ses adjoints.

« Je suis extrêmement heureux que Mark van Bommel et ses adjoints aient accepté ce défi. Ils sont très motivés et ambitieux, et je suis convaincu que, grâce à leur expérience internationale, aussi bien comme entraîneurs que comme joueurs, ils sont parfaitement capables d’aider nos Diables Rouges à continuer de grandir, à obtenir des résultats et à exploiter pleinement leur potentiel, tant individuellement qu’en équipe », s’enthousiasme le directeur sportif Vincent Mannaert.

« C’est un grand honneur de devenir le sélectionneur de la Belgique. Je tiens à remercier la Fédération royale belge de football pour la confiance qu’elle m’accorde. La Belgique dispose d’excellents joueurs et d’un énorme potentiel. Avec mon staff technique, je veux construire une équipe disciplinée et ambitieuse, qui ait le courage de rivaliser avec les tout meilleurs », réagit Van Bommel à sa nomination comme sélectionneur.

« Le succès n’est jamais garanti, mais le travail acharné, l’honnêteté et le dévouement le sont. Nous ferons tout pour faire progresser cette équipe chaque jour et rendre fière la population belge. J’ai hâte de rencontrer les joueurs, le staff et les supporters, et de commencer ensemble ce nouveau chapitre », ajoute le coach limbourgeois.

Boudewijn Zenden, Maarten Martens et Reinier Robbemond vont assister Van Bommel avec la sélection belge. Martens était encore en poste la saison dernière comme entraîneur principal de l’AZ.

Van Bommel commencera officiellement sa mission en Belgique le 15 août. Dès septembre, des matches suivront, notamment contre la France en Ligue des nations.