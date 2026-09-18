Mark Van Bommel, le sélectionneur de la Belgique, a dévoilé sa première liste en vue de disputer quatre matches de la Ligue des nations, qui débutera par une confrontation face à l'Italie le 25 septembre, puis la France le 28 septembre, la Turquie le 2 octobre, avant de retrouver la France le 5 octobre, en l'absence du gardien du Real Madrid Thibaut Courtois.

Lors d'une conférence de presse organisée pour annoncer la liste, Van Bommel a déclaré s'être entendu avec Courtois sur son absence pour les matches de la Ligue des nations, tout en affirmant que la porte du retour restait ouverte, et en saluant le niveau du gardien belge, qu'il a décrit comme « toujours de niveau mondial ».

La liste comprend plusieurs des joueurs belges les plus en vue, au premier rang desquels Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, aux côtés du jeune attaquant Mathias Fernandez-Pardo.

Le sélectionneur a confirmé que Youri Tielemans conserverait le brassard de capitaine, et qu'il comptait s'appuyer initialement sur un schéma de jeu en 4-3-3.

Van Bommel a précisé qu'il avait été en contact avec Lukaku et qu'il avait rencontré De Bruyne à Naples, soulignant l'engagement des joueurs à soutenir la sélection sur le terrain comme dans le vestiaire, mais il a insisté sur le fait qu'il ne s'attendait pas à ce que Lukaku dispute intégralement les quatre matches durant cette trêve internationale.

La liste a également été marquée par l'absence d'Axel Witsel, qui a annoncé sa retraite internationale, et de Jérémy Doku en raison d'une blessure, aux côtés d'Alexis Saelemaekers et de Thomas Meunier.

Van Bommel a affirmé que l'exclusion de Saelemaekers ne signifiait pas que la porte lui était fermée à l'avenir, tandis qu'il a expliqué à Meunier qu'il privilégiait actuellement d'autres options, sans pour autant considérer sa carrière internationale comme terminée.

Van Bommel a pris les rênes de la sélection belge le 15 août dernier, en remplacement de Rudi Garcia, entamant sa mission officielle par une série de confrontations difficiles, alors qu'il cherche à reconstruire l'équipe tout en conservant des éléments d'expérience et en donnant sa chance à une nouvelle génération de joueurs.

Liste de la Belgique

Gardiens de but : Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt, Yari De Busser.

Défense : Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kiliann Sildillia, Joaquin Seys, Arthur Theate.

Milieu : Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken.

Attaque : Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Mathias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda, Leandro Trossard.