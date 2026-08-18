Van Bommel attend la 82e minute pour voir Lukaku faire ses débuts avec Fenerbahçe

Fenerbahçe a fait match nul 1-1 mardi contre l’Olympique Lyonnais lors des barrages de la Ligue des champions. Le nouveau sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, a vu Romelu Lukaku entrer en jeu en fin de match et va s’entretenir avec l’attaquant après la rencontre. Le match retour en France aura lieu mercredi prochain.

Vedat Muriqi est passé tout près de l’ouverture du score après un quart d’heure de jeu. L’avant-centre de Fenerbahçe a toutefois placé sa tête juste à côté. C’est finalement Lyon qui a ouvert le score, quelques minutes avant la pause. Corentin Tolisso a trouvé Loïs Openda, qui a catapulté de près le 0-1 de la tête.

Tout Fenerbahçe a réclamé un penalty dans le temps additionnel de la première période lorsque Talisca est allé au sol, mais l’arbitre n’a pas désigné le point de penalty. Un retard minime donc pour le géant turc après 45 minutes de jeu à Istanbul.

Fenerbahçe est bien revenu des vestiaires, et c’est Mason Greenwood qui a propulsé le ballon dans la lucarne gauche à la 47e minute. Le club à domicile s’en est bien sorti lorsque Openda a touché le poteau quelques minutes plus tard et qu’Ederson a empêché Tolisso de marquer.

Ruben Kluivert, qui évoluait en défense centrale, a été remplacé un quart d’heure avant la fin par l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca. Les visiteurs s’en sont bien sortis lorsque le remplaçant Dorgeles Nene a trouvé le poteau après une belle action individuelle.

Lukaku est entré en jeu à la 82e minute pour Fenerbahçe et a ainsi effectué ses débuts officiels avec le géant turc. Il n’y a plus eu de vainqueur dans les dernières minutes, si bien que le retour, le 26 août, devra déterminer qui décrochera son billet pour la Ligue des champions.