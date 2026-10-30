Van Bergen déçu par la réaction des supporters du FC Groningen : « J’ai trouvé ça étrange et ça ne m’a pas plu non plus »

La stupeur règne au FC Groningue après sa débâcle au premier tour de la Coupe des Pays-Bas Eurojackpot. L’équipe de l’entraîneur Dick Lukkien n’a pas fait le poids face au FC Emmen jeudi, à l’Euroborg. Vainqueur 2-0, ce dernier a maintenu son rêve de Coupe en vie.

« C’est tout simplement dramatique de notre part », a soupiré le capitaine Thijmen Blokzijl après la rencontre au micro d’ESPN. « Cela ne doit absolument pas nous arriver. Contre Emmen, à domicile. La Coupe est une belle compétition pour nous, alors c’est vraiment dommage. »

Blokzijl a été très surpris par le jeu brouillon de Groningue lors de cette rencontre de Coupe à domicile. « Je pense que tout le monde a perdu quelques ballons aujourd’hui en se demandant : “Comment est-ce possible ?” On était méconnaissables. »

« J’ai terriblement honte. Nous ne devons jamais être éliminés de la Coupe », a déploré Lukkien devant la caméra de RTV Noord. « En même temps, je sais aussi que ces joueurs donnent tout. Ce soir, ce n’était pas assez. Mais nous réagirons dimanche. Vous n’avez pas à vous inquiéter pour ça. »

« Nous ne pouvons plus revenir en arrière. C’est aussi simple que ça. Et nous devons faire avec. C’est ce que nous allons faire », a ajouté l’entraîneur défait, qui recevra le Sparta Rotterdam dimanche à l’Euroborg.

Thom van Bergen a été surpris par la réaction des supporters de Groningue. « Vous devriez avoir honte, vous devriez avoir honte ! », a-t-on entendu depuis les tribunes, alors que les joueurs remerciaient les supporters pour leur soutien pendant ce match de Coupe.

« J’ai trouvé ça étrange et désagréable. Nous avons simplement fait notre tour du terrain et nous les avons applaudis, mais ce n’était évidemment pas agréable. D’autant que, selon moi, nous nous sommes quand même beaucoup dépensés. Et je sais aussi que c’était une réaction à chaud et que tous ces gens ont eux aussi le cœur vert et blanc », a déclaré l’attaquant, cité par le Dagblad van het Noorden.

Lukkien comprend dans une certaine mesure la réaction de Van Bergen. « Thom est un garçon qui se bat de toutes ses forces. Quand quelque chose comme ça arrive, il se sent attaqué. C’est aussi une question d’âge. Il doit encore apprendre que le public a le droit de s’exprimer. »