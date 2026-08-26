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Real Madrid Training SessionGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Valverde tire son chapeau à son coéquipier et révèle les propos de Mourinho avant le sursaut du Real

F. Valverde
Real Madrid vs Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
LaLiga
J. Mourinho
Kylian Mbappé
Uruguay
Espagne
Portugal
France

Le Real Madrid a inscrit un triplé en seconde période.

Federico Valverde, joueur du Real Madrid, s'est exprimé sur la large victoire contre la Real Sociedad (4-1), mercredi soir au stade Santiago-Bernabéu, lors d'un match reporté de la première journée du championnat d'Espagne, en saluant la performance de l'équipe et le rôle de l'entraîneur José Mourinho en seconde période.

Valverde a déclaré, dans des propos à la presse au terme de la rencontre : « J'ai vu une équipe extrêmement concentrée et pleine d'ardeur. Nous avons très bien travaillé, mais nous avons manqué de patience après avoir inscrit le premier but, ce qui leur a permis d'égaliser. »

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Et la star uruguayenne d'ajouter : « Notre discussion avec l'entraîneur à la mi-temps nous a beaucoup aidés, c'est pourquoi la seconde période a été formidable. »

Au sujet des consignes de Mourinho à la mi-temps, il a précisé : « Nous avons parlé du pressing, car nous avions du mal à récupérer le ballon sur leur terrain. Nous jouions en infériorité numérique sur certaines actions. Nous avons corrigé cela, et nous nous sommes sentis plus à l'aise. »

Concernant son coéquipier Kylian Mbappé, auteur d'un triplé face à la Sociedad, Valverde a déclaré : « Il est extraordinaire, incroyable. Nous devons en tirer le meilleur parti possible, lui adresser des ballons pour qu'il marque des buts et qu'il se sente heureux. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il l'a beaucoup fait tout au long de l'année. »

Le Real Madrid avait entamé sa saison par une victoire sur le fil chez l'Espanyol (2-1), samedi dernier, avant de régaler ses supporters au Bernabéu par un succès écrasant contre la Real Sociedad.

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