Valverde tire son chapeau à son coéquipier et révèle les propos de Mourinho avant le sursaut du Real

Federico Valverde, joueur du Real Madrid, s'est exprimé sur la large victoire contre la Real Sociedad (4-1), mercredi soir au stade Santiago-Bernabéu, lors d'un match reporté de la première journée du championnat d'Espagne, en saluant la performance de l'équipe et le rôle de l'entraîneur José Mourinho en seconde période.

Valverde a déclaré, dans des propos à la presse au terme de la rencontre : « J'ai vu une équipe extrêmement concentrée et pleine d'ardeur. Nous avons très bien travaillé, mais nous avons manqué de patience après avoir inscrit le premier but, ce qui leur a permis d'égaliser. »

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Et la star uruguayenne d'ajouter : « Notre discussion avec l'entraîneur à la mi-temps nous a beaucoup aidés, c'est pourquoi la seconde période a été formidable. »

Au sujet des consignes de Mourinho à la mi-temps, il a précisé : « Nous avons parlé du pressing, car nous avions du mal à récupérer le ballon sur leur terrain. Nous jouions en infériorité numérique sur certaines actions. Nous avons corrigé cela, et nous nous sommes sentis plus à l'aise. »

Concernant son coéquipier Kylian Mbappé, auteur d'un triplé face à la Sociedad, Valverde a déclaré : « Il est extraordinaire, incroyable. Nous devons en tirer le meilleur parti possible, lui adresser des ballons pour qu'il marque des buts et qu'il se sente heureux. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il l'a beaucoup fait tout au long de l'année. »

Le Real Madrid avait entamé sa saison par une victoire sur le fil chez l'Espanyol (2-1), samedi dernier, avant de régaler ses supporters au Bernabéu par un succès écrasant contre la Real Sociedad.

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