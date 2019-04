Valverde, Solskjaer et les réactions après Man United-Barça (0-1)

Le Barça a dominé Man United sur le plus petit des écarts ce mercredi. Voici les principales réactions d'après-match.

Un but, inscrit par Luke Shaw contre son camp suite à une tête de Luis Suarez, a permis au Barça de prendre le dessus sur Man United, ce mercredi en quart aller de la Ligue des Champions. Les Catalans ont fait une belle opération en vue de la qualification. Au coup de sifflet final, ils étaient logiquement satisfaits. Les Red Devils, eux, se sont montrés déçus, mais aussi déterminés à jouer leur coup à fond lors du match retour.

Ernesto Valverde (entraineur du Barça) : "Quand on voit l'ambiance ici, l'équipe qu'il y avait en face, on se dit que gagner un match de comme ça, c'est très bien. Cela a été difficile. Ils nous ont compliqué les choses même si nous avons dominé quelques parties du match. Jeudi, Lionel Messi verra les médecins. Il a vraiment pris un gros coup sur le nez. Piqué ? Il joue à un niveau fantastique. Nous avions besoin de lui au top car nos adversaires étaient très forts dans le jeu aérien".

Ole Gunnar Solskjaer (entraineur de Man United sur BT Sport) : "Il y a des points positifs et négatifs. Nous avons commencé de façon bâclée et un peu nerveuse. Après leur but, nous nous sommes bien organisés et avons bien joué (...) Nous avons eu de très bonnes performances individuelles au milieu du terrain. Parfois, on avait l'impression d'être une bonne équipe de Man Utd, la foule était derrière nous, on a écarté le jeu et avons réussi à centrer (...) Nous n'avons pas bien démarré, mais y a eu un excellent but de leur part et un bon mouvement de Messi et Suarez, mais ils ont de la chance que Luke Shaw soit blessé. C'est un coup dur, mais nous nous sommes bien ressaisis. Nous sommes toujours en course dans ce duel."

Chris Smalling (défenseur de sur BBC) : "Toute leur équipe, nous l'avons neutralisée. Je pense qu'il n'y avait qu'un seul autre tir qui a inquiété David De Gea en dehors du but. Nous savions que nous devions apporter cette intensité à laquelle ils ne sont pas habitués".

Scott McTominay (milieu de terrain de Manchester United sur BBC) : "Nous devons faire plus devant le but, marquer plus de buts. C’est un gros match retour qui nous attend. C'est seulement la moitié du chemin. Nous sommes Manchester United et on ne peut pas nous écarter comme ça".