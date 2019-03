Valverde, Solari, Ramos, Piqué... Les réactions après Real-Barça (0-1)

Le Barça a fait tomber le Real ce samedi en Liga. Découvrez les principales réactions d'après-match.

Une fois de plus, le Barça est sorti victorieux d'un Clasico . Samedi soir, pour la quatrième fois consécutive, les Blaugrana ont triomphé à Bernabeu. Un succès que les Catalans ont pleinement savouré au coup de sifflet final. Les joueurs et leur entraineur ont exprimé leur satisfaction d'avoir rempli la tâche qui leur incombait. Concernant ceux du Real Madrid, ils ruminaient leur faux-pas, tout en promettant qu'ils continueront à croire au titre tant que celui-ci leur restera accessible.

Ernesto Valverde (entraineur du Barça) : "Nous avons encore tout un monde devant nous. Nous savons que Madrid peut gagner beaucoup de matchs consécutifs, l'Atletico Madrid est toujours en course aussi. Jusqu'à la sécurité mathématique, nous allons continuer à nous battre (…) Aujourd'hui, nous avons mis plus d'intensité que mercredi. Nous savions que si nous continuions à déplacer le ballon, nous pouvions leur causer des dégâts. Le score était très serré - impossible d’obtenir un deuxième but, donc toujours à la merci d’une égalisation. On était beaucoup mieux aujourd'hui, que ça soit en défense ou en attaque (…) Léo va bien, il a fait de gros efforts, comme tous. Dans le vestiaire, les joueurs parlent encore de quelques séquences en particulier. Ce fut un match difficile, mais tous les Clasicos aiment ça".

Santiago Solari (entraineur du Real Madrid) : "La Liga est toujours importante, et on se bat jusqu'au bout, chaque match importe peu. Ce qui nous manquait était de finir les occasions que nous avions. Nous avons essayé dans tous les sens, nous nous sommes battus, mais nous n'avons pas pu marquer de but (…) Parfois, ça arrive et parfois non. Nous ferons tout pour que ce qui ne s'est pas passé aujourd'hui ou mercredi ne le soit pas lors de notre prochain match. Nous continuerons d'essayer. Ce que nous ne pouvons pas perdre, c'est ce jeu d'équipe, cette solidité, cet engagement et notre envie de créer des opportunités comme nous le faisons (…) Bale a essayé, comme toute l'équipe. On ne parle pas d’individualités, c’est un sport d’équipe. Ils se sont tous battus, ont travaillé dur".

Lionel Messi (milieu du Barça) : "Je pense qu'en première période, les deux équipes, quand elles ont eu le ballon, n'ont pas cherché à faire mal à l'adversaire. Il n'y avait pas d'intensité dans les actions défensives, tout le monde jouant dans un bloc bas-moyen. Ce n’est pas la température d’un derby, d’un Clasico qui décide du titre".

Sergio Ramos (défenseur du Real Madrid) : "On savait que ce serait difficile. Ils ont été réalistes, ce sont les buts qui comptent à la fin. Il faut tourner la page de la Liga, car on avait l’opportunité de revenir. Avec l’efficacité du Barça, ce n’est pas évident. Ils creusent l’écart, c’est encore un pas de plus pour eux. C’est dommage d’être si loin, mais on va continuer à se battre. Tout est possible dans le foot."

Ivan Rakitic (milieu du Barça) : "Gagner ici, c’est un plaisir. Peu d’équipes s’imposent deux fois de suite à Santiago Bernabeu. C’est mérité, on est très contents. On a créé le danger et c’est un super résultat. J’ai du respect pour le Real Madrid et même si on a fait un grand pas vers le titre, il reste beaucoup de matches. On va profiter, boire une petite bière, et on va se préparer pour la suite."

Gerard Piqué (défenseur du Barça) : "On a vu sur les images que Messi avait du sang sur les lèvres. C'était une agression. Ils (les Madrilènes) se plaignent toujours après les arbitres, qui prennent parfois des décisions en leur faveur. Pour moi, c'était une expulsion évidente, mais ça n'a pas été le cas. Ni l'arbitre, ni mon ami Mateu (l'arbitre en charge du VAR, que Piqué n'apprécie guère) n'ont vu le geste, c'est dommage... Leo ne s'énerve jamais d'habitude, nous on savait qu'il s'était passé quelque chose."

Daniel Carvajal (défenseur du Real Madrid) : "Nous n'allons pas jeter l'éponge, bien sûr, mais les points sont nombreux. Cela nous fait mal parce que c'était l'occasion de revenir et de faire pression. Je pense que nous n’avons pas mérité de perdre, lors de ces deux derniers matches, mais nous n’avons pas le temps de nous lamenter. Dans trois jours, nous avons un autre match clé pour nous ( contre l'Ajax en huitièmes de finale retour de C1, ndlr)"