Valverde répond à la provocation de Salah avant Real - Liverpool

Le milieu de terrain du Real Madrid Fede Valverde estime que le commentaire de Mohamed Salah sur les médias sociaux, où il a dit que les Reds "ont un compte à régler" avec les champions d’Espagne en finale de la Ligue des champions est un manque de respect pour l'insigne de l'adversaire.

L'attaquant de Liverpool a affiché son impatience à l’idée d’affronter les Merengue afin de venger la défaite 3-1 contre les mêmes adversaires en finale en 2018.

Valverde et les Merengue remontés

Lors de cette rencontre il y a quatre ans, l’Egyptien avait été contraint de sortir prématurément après s'être blessé à l'épaule suite à une charge violente de Sergio Ramos.

Valverde pense que la meilleure façon de répondre au capitaine égyptien est de s'assurer qu'ils gagnent le match le 28 mai au Stade de France.

"Évidemment, ce sont des mots que chacun peut prendre comme il veut. Je suis son adversaire et c'est comme manquer de respect à l'insigne du Real Madrid, aux joueurs", a déclaré l'international uruguayen de 23 ans, cité par Anfield Watch.

"La seule chose que nous devons faire est de donner le meilleur de nous-mêmes, d'essayer de montrer pourquoi nous sommes en finale, et espérons que nous pourrons offrir un autre trophée aux fans et au Real Madrid."

Salah ne regrette pas ses propos

Dans sa récente interview avec beIN Sports, le capitaine égyptien a expliqué ce qu'il voulait dire. "Quand [j'ai dit] que j'aimerais que nous puissions affronter le Real Madrid, c'est comme si j'avais dit quelque chose de mal à leur sujet", a-t-il constaté. "Je parle de l'équipe la plus forte de l'histoire de la Ligue des champions, et j'ai dit cela en raison de ce qui s'est passé auparavant [lors de la finale 2018 à Kiev]. La seule chose que nous devons faire est de donner le meilleur de nous-mêmes, essayer de montrer pourquoi nous sommes en finale et espérer offrir un autre trophée aux fans et au Real Madrid."

Liverpool s'est qualifié pour la finale après une victoire 5-2 au total contre Villarreal en demi-finale, tandis que le Real Madrid s'est qualifié grâce à sa victoire totale 6-5 sur l’ensemble des deux matches contre la bande à Pep Guardiola.