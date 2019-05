Valverde : "Bien-sûr que Xavi a le profil pour être entraîneur du Barça"

En conférence de presse avant d'affronter le Celta Vigo samedi (20h45), Valverde n'a pas nié que Xavi a le profil idoine pour occuper ses fonctions.

La retraite de Xavi : "Je ne sais pas s'il est le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs de l'histoire du football, un grand milieu de terrain qui a compris le jeu de position. Toutes ses passes franchissaient un adversaire. Sa carrière parle pour lui. Il a un profil qui correspond évidemment au Barça, je lui souhaite bonne chance".

Barcelone - Xavi annonce sa retraite

Arthur : "Il va bien. Il a un problème physique depuis longtemps, mais il est prêt à jouer demain, il n'a pas joué l'autre jour parce que nous l'avons décidé".



Le match contre : "Nous avons fait un bon résultat mais rien n'est terminé dans cette double confrontation".



La idéale pour la rotation désormais ? : "Notre idée est d'être toujours compétitif, il y aura des joueurs qui ont moins joué et qui peuvent jouer demain, mais nous avons un match important mardi, puis la finale de la Copa del Rey et nous voulons bien la préparer. On veut utiliser le plus de joueurs possible, mais l'idée est de mettre un onze compétitif pour gagner".



La saison de Ter Stegen : "Il transmet tellement de tranquillité que quand on rentre sur le terrain, surtout dans les moments où l'adversaire nous harcèle, il donne l'impression que rien ne peut se produire. Il a fait un bel arrêt mercredi, mais c'est surtout cette tranquillité qu'il transmet à l'équipe, avec ses mains comme avec ses pieds".



Liverpool engagé dans la lutte pour le titre : "Je ne pense pas que ce soit un avantage, c'est vrai que ce week-end ils jouent en championnat comme nous. La semaine dernière, ils sont venus avec un jour de repos de plus que nous. Il est vrai que le match était très exigeant, nous devions avoir un grand défi physique, mais tous les matches sont comme ça en Champions League, avec un rythme plus élevé, et nous avons l’avantage d’être déjà champions et de pouvoir donner un peu plus de marge pour certains joueurs, nous allons essayer d’en tirer parti".



Malcom : "Il a progressé dans les matches comme à l'entraînement, alors qu'il n'a pas eu autant d’occasions que d’autres de se montrer. C’est ce qu'exige un club comme Barcelone, il est difficile de changer et il s’est bien adapté. Quand il a joué, il a fait preuve d’un excellent niveau. Il faut qu'il continue comme ça".



Une injustice pour les concurrents du Celta de faire tourner ? : "Le calendrier est ce qu'il est, la distance que nous prenons avec nos poursuivants aussi. Il aurait pu en être autrement. En tout cas, je recommande aux équipes qui jouent de se concentrer sur leurs matches. Pour nous en Champions League, les joueurs de l'Inter s'inquiétaient de ce que nous allions faire contre par exemple, et on a vu la suite. Chaque équipe doit se soucier de son match".



Comment motiver l'équipe ? "Nous pouvons toujours nous motiver, oui, nous avons récemment joué à , avec beaucoup de changements, nous sommes sortis très motivés, malgré la difficulté du terrain. Nous serons motivés à gagner, c'est clair".



La progression de Carles Aleñá : "Je le trouve bien, c’est un joueur qui a montré beaucoup de choses l’année dernière, car il était le meilleur buteur de Segunda B. Je le vois bien, je le vois prêt, il y a beaucoup de concurrence à son poste et nous avons de grands espoirs pour lui. Offensivement, il a de plus en plus confiance en lui et nous attendons beaucoup de lui".