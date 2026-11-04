Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Valverde après son but victorieux : c'est un plaisir de jouer sous la direction de ce staff technique

AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
F. Valverde
Grèce
Espagne
Uruguay

« Nous ne cesserons jamais d'essayer »

Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

Federico Valverde, la star du Real Madrid, a révélé le secret de la remontada du club merengue face à son hôte grec de l'AEK Athènes, ce mercredi soir.

Le Real Madrid a transformé son retard face à son hôte grec de l'AEK Athènes en une victoire décisive et précieuse sur le score de 3-2 lors de la rencontre disputée ce mercredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Valverde a inscrit le but de la victoire du Real Madrid à la 90e+2, offrant aux Merengues 3 points précieux.

Valverde a déclaré dans des propos relayés par le réseau « Movistar » : « C'était un match difficile et compliqué. Je pense que nous avons maîtrisé le déroulement du jeu. Je félicite l'équipe pour ses efforts. »

Prochains matchs
VAL

VAL

LaLiga

07 nov. 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Super League

08 nov. 2026

LEV

LEV

Et de poursuivre : « Leur premier but nous a affectés. L'équipe a continué à jouer comme à son habitude et à appliquer le travail que nous avions effectué durant la semaine. Nous avons repris le contrôle et nous nous sommes de nouveau sentis à l'aise. Nous avons recommencé à attaquer et nous avons fourni le même effort que nous fournissions. »

À propos du renversement de situation face à l'AEK, le capitaine du Real Madrid a expliqué : « Le mérite revient au staff technique et aux joueurs pour avoir continué à faire confiance à leurs coéquipiers. »

Il a ajouté : « C'est un véritable plaisir de jouer sous la direction de ce staff technique. Nous n'arrêterons jamais d'essayer. »

Au sujet du but de la victoire qu'il a marqué dans les dernières secondes, il a commenté : « Parfois, j'y pense beaucoup. Je suis reconnaissant envers mes coéquipiers qui me donnent la confiance d'essayer. »

 

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google