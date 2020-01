Valladolid - Hatem Ben Arfa : "Ronaldo m'a convaincu de venir ici"

Nouvelle recrue du Real Valladolid, l'international français a déclaré que Ronaldo, le président du club avait fait la différence via son discours.

Après six mois d’inactivité, Hatem Ben Arfa est de retour ! L’expérimenté milieu de terrain français s’est trouvé un nouveau point de chute. Ce mardi, et comme c’était annoncé depuis quelques jours, l’ex-international tricolore a signé en faveur du , l’actuel 16e de la Espagnole.

Alors qu'il s'apprête à découvrir son troisième championnat européen après la et la , l'ancien joueur du a justifié son choix, notamment motivé par le discours de Ronaldo, l'ancienne légende du et de la Seleçao, aujourd'hui président de Valladolid.

"Je m'entraîne pratiquement tous les jours"

"Plusieurs facteurs ont fait que je suis venu ici. Premièrement, je voulais rejoindre l' et la . Ensuite, j'ai senti que le club me voulait vraiment. Ils m'ont montré beaucoup d'intérêt. Ils ont un projet de vouloir faire grandir le club, donc c'était un choix facile à faire. (...) Ronaldo (le président du club) m'a convaincu de venir ici. Je fonctionne beaucoup à l'instinct et j'ai senti que c'était un bon endroit pour moi", a indiqué Hatem Ben Arfa, face aux médias.

"Je suis resté en forme, je m'entraîne pratiquement tous les jours. J'avais un rythme de professionnel. J'ai beaucoup travaillé pour être prêt directement", a ensuite assuré la nouvelle recrue des pensionnaires de Liga, bien décidé à prouver qu'il a encore de beaux restes, malgré une longue période d'inactivité.