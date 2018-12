Valladolid-Atlético de Madrid 2-3 - Griezmann porte l'Atlético

Le champion du monde, qui a signé deux buts et une passe décisive, a été le grand artisan de la victoire de l'Atlético à Valaldolid (2-3).

Antoine Griezmann est en feu. L'attaquant des Bleus a littéralement porté l'Atlético dans un match assez ouvert sur la pelouse de Valladolid, ce samedi après-midi.

Privés de Thomas Lemar, les hommes de Diego Simeone ont presque dû attendre la demi-heure de jeu pour débloquer la situation grâce à un tir victorieux de Kalinic, parfaitement servi par Griezmann (0-1, 27e).

Décomplexés, les Pucelanos ne se sont pas fait attendre pour réagir, avec plusieurs situations chaudes après l'ouverture du score, mais ils ont d'abord manqué de réalisme dans le dernier geste, dans un premier temps. Et l'affaire s'est encore compliquée quand Antoine Griezmann a donné un peu d'air à l'Atlético juste avant la pause sur un penalty transformé avec sang-froid (0-2, 45e).

Au retour des vestiaires, l'Atlético a curieusement baissé la garde, et les vagues de Valladolid sont revenues de plus en plus fréquemment. Callero a d'abord redonné espoir aux locaux de la tête, sur corner (1-2, 57e), puis dans la foulée, toujours de la tête, c'est Enes Unal qui a poussé Saul Niguez à dévier le ballon dans son propre but (2-2, 63e).

Il fallait un Griezmann au-dessus du lot pour sortir l'Atlético de ce traquenard, et ce fut le cas ce samedi après-midi. En toute fin de match, le numéro 7 des Colchoneros a profité d'une grosse erreur défensive pour inscrire un but de renard et délivrer son équipe (2-3, 80e). Inarrêtable, Griezmann aurait même pu signer un tripler sur un lob astucieux en toute fin de match, mais le score en est resté là. L'Atlético remonte à hauteur du Barça avec un match en plus que le club catalan.