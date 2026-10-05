Valentijn Driessen n’a pas encore été enthousiasmé par les premiers matches du sélectionneur Xavi Hernández à la tête de l’équipe des Pays-Bas. Il l’a fait savoir dans Vandaag Inside.

« J’ai encore vu très peu de la patte de Xavi. Ce qu’il veut, très bien, mais ça ne se voit pas sur le terrain. Oui, c’est tout aussi fragile que sous Koeman. Cette défense ne tient tout simplement plus la route », commence Driessen.

L’expérience avec Teun Koopmeiners en défense n’est donc pas une réussite, estime le chef du football de De Telegraaf. « Ça n’a pas du tout marché. Quand il est revenu au milieu de terrain, c’était encore assez correct. »

« Van Dijk disputait sa centième sélection, il ne veut pas jouer à droite. Et là, il a dû jouer à droite, ça veut tout de même dire quelque chose. C’est le début de la fin, évidemment », fulmine ensuite Driessen.

« Van Dijk, et peut-être Dumfries aussi, sont tout simplement beaucoup trop sûrs de leur place. Parce qu’ils concèdent tellement d’occasions. Et Van Dijk, moi je ne peux plus le voir, surtout après la semaine dernière », lance-t-il enfin, en référence à sa dispute avec le capitaine des Pays-Bas lors d’une conférence de presse.

Après avoir vu les derniers matches, René van der Gijp pense que les attentes doivent tout simplement être revues à la baisse. « Si, au final, nous atteignons les demi-finales de l’Euro, ce serait fantastique », estime-t-il.

« Mais ce n’est pas comme ça que les Pays-Bas fonctionnent, nous pensons toujours que nous jouons le titre », réagit enfin Derksen.