Valentijn Driessen voit évoluer un « nouveau Wout Weghorst » en Eredivisie

La progression de Milan Zonneveld n’a pas non plus échappé à Valentijn Driessen. L’attaquant, aujourd’hui âgé de 23 ans, évoluait encore au niveau amateur sous les couleurs de Quick Boys il y a un an et demi. Avec six buts, il est désormais l’un des meilleurs buteurs de la VriendenLoterij Eredivisie.

Dans le podcast Kick-off de De Telegraaf, Driessen évoque la progression de Zonneveld. « Je l’ai suivi à Telstar, parce qu’il venait de Quick Boys. Je voulais donc voir à quelle vitesse il s’adapterait. D’autant que, pour un attaquant, il faut quand même avoir quelque chose de particulier », commence Driessen.

« Et à Telstar, ça n’a pas du tout marché. À un moment donné, il a été échangé contre Thórisson. Celui-ci est passé du Sparta à Telstar, et Zonneveld a rejoint le Sparta. »

« J’avais alors dit à Maurice Steijn qu’ils avaient, à mon avis, fait une bonne affaire avec ce garçon, parce qu’il a du caractère, qu’il se donne toujours à fond et tout ça. Mais là-bas aussi, il marquait très peu. »

« Et maintenant, tout à coup, il s’est mis à marquer. Cette semaine, contre Willem II, je l’ai vu faire un geste à l’entrée de la surface et glisser une passe en profondeur tellement subtile que je me suis dit : je ne sais pas qui l’entraîne, mais il a énormément progressé. Et il est encore relativement jeune. »

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Cette trajectoire rappelle à Driessen celle de Weghorst, qui jouait encore à Heracles Almelo à 23 ans. Il a ensuite rejoint Manchester United après être passé par l’AZ, le VfL Wolfsburg, Burnley et Besiktas.

« Weghorst est bien sûr sur le déclin, alors peut-être que Zonneveld pourrait devenir le nouveau Weghorst. Il ne s’arrête jamais. Il se donne sans cesse, pendant 90 minutes », conclut Driessen.