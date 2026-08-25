Valentijn Driessen tire une conclusion surprenante des propos de Xavi : « L’avenir d’un joueur avec les Pays-Bas est incertain »

Il est loin d’être certain que Virgil van Dijk poursuive sa carrière internationale avec l’équipe des Pays-Bas. C’est la conclusion tirée par Valentijn Driessen à l’issue de la première conférence de presse de Xavi, le sélectionneur d’Oranje.

« Xavi est connu pour donner leur chance à beaucoup de jeunes », raconte Driessen dans une vidéo de De Telegraaf. « Il l’a fait au FC Barcelone, mais aussi à Al-Sadd, au Qatar. Je pense que certains joueurs doivent vraiment craindre pour leur rôle au sein de l’équipe des Pays-Bas. »

« Il a bien sûr déjà dit qu’il avait eu une conversation avec Virgil van Dijk, mais il veut encore lui parler à plusieurs reprises. Donc il n’est vraiment pas certain que Virgil van Dijk poursuive sa carrière internationale sous Xavi », en déduit Driessen.

« J’ai parlé avec Virgil », a indiqué Xavi lors du point presse à Zeist. « Je resterai en contact avec lui. Je veux davantage parler avec lui de son ambition, de sa passion. Nous allons voir où cela mène. Mais je vais encore lui parler. »

« La manière dont Xavi veut jouer, avec un pressing haut, beaucoup de projection vers l’avant… Ce n’est pas vraiment ce que Virgil van Dijk veut toujours », explique Driessen. « Lui préfère rester un peu plus bas. Plus de sécurité. Je suis très curieux de voir comment cette conversation va se terminer. »

Van Dijk avait déjà révélé plus tôt cette année qu’après la demi-finale perdue à l’Euro 2024, il avait hésité à mettre un terme à sa carrière internationale. Il n’avait pas non plus encore été en mesure de dire avec certitude s’il continuerait avec l’équipe des Pays-Bas après la Coupe du monde 2026.

Les discussions avec Xavi pourraient être déterminantes à cet égard. La période à venir devra donc aussi permettre de savoir si le défenseur de 35 ans entre encore dans les plans du nouveau sélectionneur.