Valentijn Driessen tacle sévèrement un joueur du Feyenoord : « Qu’il s’en aille ! Je ne suis absolument pas fan de lui. »

Valentijn Driessen et Mike Verweij recommandent au Feyenoord de recruter Kayne van Oevelen. Ils l’ont indiqué dans le podcast « Kick-off » du journal De Telegraaf. La tâche s’annonce toutefois ardue pour les Rotterdamois, car Valence, entre autres, s’intéresse aussi au gardien de 22 ans du FC Volendam.

Le club de Rotterdam cherche un gardien depuis plusieurs semaines et suivait jusqu’ici Tjark Ernst (Hertha BSC), mais les discussions sont complexes. Selon Feyenoord Transfermarkt, Van Oevelen est donc devenu une option crédible.

La concurrence est vive : Ipswich Town, Leeds United et surtout Valence suivent aussi le gardien, qui a été relégué en Keuken Kampioen Divisie avec Volendam la saison passée.

Driessen considère que Van Oevelen constituerait un renfort intéressant pour Feyenoord. « Il a fait excellente impression l’année dernière. Je ne comprends pas pourquoi Feyenoord ne recruterait pas un joueur comme lui. Au pire, au moins comme deuxième gardien. »

Verweij partage cet avis : « Le Feyenoord a les moyens financiers. À mon sens, une offre de 2 ou 2,5 millions d’euros suffirait pour s’attacher ses services. »

« À mes yeux, Feyenoord disposerait ainsi d’un excellent gardien, un jeune doté d’un immense potentiel. Je le recruterais sans hésiter, mais Rigaux semble privilégier le marché belge. »

Feyenoord cherche un nouveau gardien, car Timon Wellenreuther, plus certain de son statut de numéro un, veut partir. Driessen n’est de toute façon pas fan de l’Allemand, confie-t-il.

« Il refuse le banc. Qu’il parte. Je ne suis absolument pas fan de lui. Encore aujourd’hui, il s’est jeté comme un fou sur un joueur du Club de Bruges, en première mi-temps. Il peut blesser ce joueur, mais il peut aussi se blesser lui-même. Alors qu’il est en fait à la recherche d’un transfert. Ce n’est tout simplement pas très malin », conclut Driessen.