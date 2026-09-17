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Valentijn DriessenDe Telegraaf
Sam Vreeswijk
Traduit par

Valentijn Driessen : « S’il est en forme, il pourrait peut-être à nouveau être utile à l’équipe des Pays-Bas »

Pays-Bas
V. van Dijk
M. Depay

Vendredi, le sélectionneur Xavi annoncera la liste de l’équipe des Pays-Bas pour la prochaine période internationale. Valentijn Driessen s’attend à ce que Virgil van Dijk en fasse « tout simplement » partie. Le journaliste pense aussi qu’un rôle pourrait être réservé à Memphis Depay. Il l’explique dans une vidéo de De Telegraaf.

« La grande question, c’est Virgil van Dijk », commence Driessen. Le défenseur de Liverpool a désormais 35 ans, si bien qu’une retraite internationale n’est pas à exclure.

« Lui-même ne veut rien dire à ce sujet et du côté de la KNVB, c’est aussi le silence. Les entraîneurs de Liverpool, avec lesquels Xavi a également parlé, ne veulent rien dire non plus. Quand la question lui a été posée récemment, il a un peu souri et a dit que nous l’apprendrions bientôt. »

« Mais si on arrête, on peut simplement le dire. Donc je pense qu’il ne va pas arrêter. Je pense qu’il va quand même continuer en sélection. S’il montre une meilleure forme qu’à la Coupe du monde, c’est judicieux », estime Driessen.

Un autre nom pour lequel on se demande encore si Xavi va le sélectionner est Memphis. « C’est aussi une question. Il rejoue, donc il est en fait apte », poursuit Driessen.

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« Et quand on voit les attaquants que nous avons… Weghorst est un point d’appui que l’on utilise quand on en a besoin, mais pas comme titulaire fixe. Brobbey n’a pas convaincu contre l’AZ. »

« Et Meerdink ne convainc pas non plus à l’AZ. Donc si Depay est en forme, il est peut-être de nouveau utilisable pour l’équipe des Pays-Bas », conclut Driessen.

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