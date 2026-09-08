Ro-Zangelo Daal impressionne cette saison Valentijn Driessen et Mike Verweij. Selon Driessen, ce n’est qu’une question de temps avant que l’ailier de 22 ans de l’AZ n’entre dans le viseur de l’équipe des Pays-Bas.

L’AZ a parfaitement lancé sa nouvelle saison. Début août, le Johan Cruyff Schaal a été remporté après une victoire 4-0 contre le PSV. Les joueurs d’Alkmaar sont aussi toujours irréprochables en Eredivisie VriendenLoterij : cinq matches disputés, cinq victoires.

« C’est vraiment très impressionnant ce qui se passe à l’AZ », a déclaré Verweij dans le podcast Kick-off de De Telegraaf. « Ce n’est pas comme s’ils avaient eu un calendrier très facile. Normalement, des déplacements à Utrecht et à Heerenveen ne sont pas une formalité, pour aucune équipe. Ils ont donc déjà eu un programme relativement compliqué. »

L’un des joueurs les plus en vue est Daal, selon Verweij. « La saison dernière, on avait déjà vu quelques étincelles chez lui. Et maintenant, il devient un joueur très fiable, très régulier. Un très bon ailier gauche, vraiment. »

Driessen partage son avis. « Et il va marquer. C’est ce qu’il faisait bien trop peu jusque-là. Évidemment, il ne marquait pas beaucoup, et maintenant c’est le cas. On sait ce qui va arriver, et pourtant il marque. C’est très particulier. Ce sont les joueurs qui ont cette classe en plus. »

« Donc oui, on parle à chaque fois de Ruben van Bommel, mais on peut aussi noter Daal. Je ne sais pas s’il est dans le viseur de Xavi, mais s’il continue à se montrer de cette manière, alors certainement. Il y ajoute un rendement très élevé. Probablement encore plus élevé que Van Bommel, qui joue lui au PSV. »

Daal, issu du centre de formation de l’AZ, a jusqu’ici été titulaire lors des six matches disputés cette saison par les joueurs d’Alkmaar. Sur ces rencontres, il a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive.