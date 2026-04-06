Valentijn Driessen s'en prend violemment à une grande figure de l'équipe nationale néerlandaise

Valentijn Driessen voit d'un mauvais œil les chances de l'équipe nationale néerlandaise lors de la prochaine Coupe du monde. Le spécialiste des Oranje du journal De Telegraaf s'inquiète surtout du fait que les meilleurs joueurs de la sélection du sélectionneur Ronald Koeman passent la plupart de leur temps sur le banc.

« Ça ne va pas du tout marcher pour l'équipe nationale néerlandaise », a déclaré Driessen lundi dans l'émission Vandaag Inside. L'observateur des Oranje explique pourquoi il est si sceptique. « Gakpo est notre meilleur attaquant selon Koeman, mais il est sur le banc à Liverpool. Reijnders est l'un des meilleurs milieux de terrain, mais il est sur le banc à Manchester City. Frimpong et Aké sont également sur le banc. »»

« Van Dijk joue, mais il a commis trois erreurs contre Manchester City. Gravenberch est de la partie, mais c’est tout. Et quand on passe toute la liste en revue, on se fait vraiment peur », déclare Driessen, inquiet. « Et Frenkie de Jong ne joue pas au FC Barcelone, mais Barcelone gagne tout, tout simplement. »

Johan Derksen est tout à fait d'accord avec son voisin de table. « J’ai vu ce tirage au sort et je me suis dit : ils doivent d’abord passer cette phase de groupes », prédit-il, anticipant des matchs difficiles contre le Japon, la Suède et la Tunisie.

Driessen se penche ensuite sur le rôle de Van Dijk en tant que capitaine des Oranje. « C’est une vraie personnalité, mais il en fait aussi un peu trop sur le terrain. On l’a bien vu contre Manchester City. »

Le présentateur Wilfred Genee tire enfin une conclusion douloureuse. « Ça ne tient pas la route. On ne peut pas compter sur l’équipe nationale néerlandaise. Peut-on encore faire marche arrière, ou est-ce impossible ? »

« Je ne pense pas que ce soit possible. Car qui prendrait notre place ? », se demande Van der Gijp à voix haute. Avant d'ajouter avec ironie : « Ce serait alors Aruba ou quelque chose comme ça, ou Bonaire. Ou alors ce serait le Suriname. »