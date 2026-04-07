La blessure au genou de Jerdy Schouten augmente les chances de Marten de Roon de participer à la Coupe du monde cet été. Valentijn Driessen n'est toutefois pas favorable à cette idée, comme il l'explique dans l'émission « Vandaag Inside ».

Schouten s'est gravement blessé au genou samedi lors du match entre le PSV et le FC Utrecht (4-3). Il devra donc faire l'impasse sur la Coupe du monde.

Les chances de De Roon d'être sélectionné avec les Pays-Bas semblent donc augmenter. Le milieu de terrain de 35 ans, qui évolue au même poste que Schouten, a été sélectionné pour la dernière fois en mars 2024.

Selon Driessen, il n’est toutefois pas judicieux d’emmener des joueurs beaucoup plus âgés sous la chaleur des États-Unis. « Nous avons déjà cinq joueurs la trentaine bien passée. Et il y en aura un de plus », dit-il en faisant allusion à De Roon.

« Il fait une chaleur torride là-bas. Koeman y a lui-même joué en 1994. Il était lui aussi sous oxygène. Il faisait quarante degrés là-bas. Et Rijkaard était là à l’époque, ainsi que Wouters… Ils n’ont pas pu suivre le rythme, car il faisait tout simplement beaucoup trop chaud. »

« Et puis on y va avec tous ces trentenaires. Pourquoi ne pas simplement emmener Joey Veerman ? Il joue quand même bien mieux au foot que Marten de Roon », suggère Driessen.

Johan Derksen n’est pas d’accord avec le journaliste. « Tu es vraiment un fan de Veerman, hein ? Tu ne gagneras pas la guerre avec lui, non ? Parce qu’il ne défend pas. Quand tu n’as pas le ballon, ils passent comme ça », dit Derksen. Driessen répond : « Ce n’est pas si grave, Johan. Tu devrais regarder de plus près. Tu ne regardes presque jamais le football néerlandais. »