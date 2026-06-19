Valentijn Driessen s’étonne de la manière dont les choses se sont déroulées concernant le poste d’entraîneur au Feyenoord. Le journaliste estime que c’est « un ordre des événements très étrange » que les Rotterdamois aient d’abord recruté l’entraîneur adjoint Sipke Hulshoff, puis seulement ensuite l’entraîneur principal Giovanni van Bronckhorst.

Dans le podcast « Kick-off » du journal De Telegraaf, l’arrivée de Van Bronckhorst est analysée : l’ancien coach, déjà en poste au stade De Kuip de 2015 à 2019, remplace Robin van Persie, récemment limogé, tandis que Hulshoff intègre son staff en tant qu’adjoint.

« Le directeur technique Dévy Rigaux n’a pas d’abord parlé à Giovanni van Bronckhorst, il a d’abord discuté avec Sipke Hulshoff. J’ai trouvé cela particulièrement étrange », poursuit Driessen.

« On commence par s’engager avec l’adjoint, puis on cherche ensuite le principal ? C’est une démarche pour le moins curieuse… Je ne comprends pas qu’une nouvelle direction arrive avec un staff constitué de la sorte. Cela prouve un manque de préparation flagrant. »

« Certes, Van Bronckhorst possède l’ADN du club, mais n’oublions pas qu’il a quitté De Kuip sous les sifflets et les moqueries. À l’époque, le niveau de jeu de Feyenoord était lamentable. C’était l’entraîneur le plus titré, mais il a pu partir par la porte principale alors qu’il aurait préféré s’en aller discrètement par la arrière. »

« Aujourd’hui, on le fait revenir et tout le monde change d’avis. Cela dit long sur l’impopularité de Van Persie. Ensuite, on croit pouvoir faire renaître le “football à la Slot” avec un simple adjoint comme Sipke Hulshoff. On en a guéri, non ? Travailler avec Slot ne suffit pas pour reproduire son style. »

Mike Verweij réfute toutefois cette analyse : « Rigaux a été clair : Hulshoff n’a pas été recruté pour reproduire le jeu de Slot. Mais on donne quand même l’impression de voir en lui le véritable entraîneur, et de cantonner Van Bronckhorst à un rôle de prête-nom. »

Driessen conclut : « Au final, ils pourraient se dire : “Nous avons maintenant deux entraîneurs, nous pouvons tenir une saison avec ce duo. Si une meilleure option se présente, nous pourrons toujours la recruter pour l’année prochaine.” »