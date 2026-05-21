Valentijn Driessen livre une prédiction catégorique sur le Mondial : « Ils rentreront chez eux après trois défaites. »

Valentijn Driessen estime que Curaçao aborde la Coupe du monde avec de faibles chances. Le journaliste l’a déclaré dans « In de Wandelgangen », la rubrique en ligne de « Vandaag Inside ».

Arrivé plus tôt dans la semaine sur l’île, le journaliste a pris part aux émissions quotidiennes de ce programme à forte audience.

Mercredi, il a pris place pour la première fois à la table des invités, mais il s’était déjà entretenu avec le présentateur Wilfred Genee au sujet de la « Blue Wave ».

Selon lui, le sélectionneur Dick Advocaat a commis une erreur en convoquant une conférence de presse pour donner son avis : « Il jette ainsi de l’huile sur le feu. Ça ne fait que prolonger le débat. »

« Ce n’est pas bon non plus pour Curaçao. Il faut savoir lâcher prise. Voyez à quel point Johan (Derksen, ndlr) est investi dans cette histoire. Ils devraient simplement laisser tomber », ajoute-t-il.

Pour lui, la présence de Dick Advocaat ne suffira pas à faire briller cette sélection, promise à rentrer à la maison après trois défaites et sans le moindre point.

Curaçao participera à la Coupe du monde 2026 en tant que plus petit pays de l’histoire. Dans le groupe E, il affrontera l’Allemagne, l’Équateur et la Côte d’Ivoire.