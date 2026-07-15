Valentijn Driessen lance une affirmation surprenante au sujet d’une star du PSV : « Bien sûr qu’il a été écarté. »

Valentijn Driessen affirme que Fulham, le PSV et Ricardo Pepi ne disent pas toute la vérité sur ce qui s'est passé lors du mercato d'hiver. Le journaliste du De Telegraaf l'a déclaré mardi soir dans l'émission « Vandaag Inside ».

Interrogé par Johan Derksen sur les raisons du blocage, il tranche : « Il a été recalé, évidemment. »

« Mais ils ne l’avouent pas. Tout était calé, il ne devait se rendre en Angleterre que pour la visite médicale, puis soudain, il est revenu », poursuit Driessen. « Ce sera difficile de le vendre. »

Driessen table donc sur un maintien de Pepi au PSV, où il est encore sous contrat jusqu’en 2030.

Driessen s’interroge même sur ses chances de devenir titulaire : « Alassane Pléa est de nouveau en forme et semble faire forte impression. Il risque de passer encore une année sur le banc… »

Selon Transfermarkt, Pepi vaut toujours 30 millions d’euros. En 2023, le PSV l’avait recruté auprès d’Augsbourg pour 13 millions d’euros.

Malheureusement pour le PSV, Pepi n’a guère fait forte impression lors de la Coupe du monde : 202 minutes jouées en cinq matchs, sans inscrire le moindre but.