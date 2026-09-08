Valentijn Driessen fustige la complainte du directeur de Feyenoord, Rigaux : « Cela sonnait déjà peu crédible à l’époque »

L’ancien directeur de Feyenoord Dennis te Kloese « ne mérite pas d’être accablé » par la nouvelle direction du club, affirme Valentijn Driessen dans une analyse publiée dans De Telegraaf. L’actuel directeur technique Dévy Rigaux a récemment dressé l’héritage douloureux laissé par Te Kloese, mais Driessen qualifie ces explications de « jérémiade peu crédible ».

Rigaux est revenu jeudi dernier sur son premier mercato en tant que directeur technique de Feyenoord. Le Belge a expliqué qu’il avait eu peu de marge pour recruter des renforts, car il fallait fortement réduire l’effectif et les coûts.

Sous son prédécesseur Dennis te Kloese, le nombre de joueurs sous contrat était monté à 43, ce qui a laissé à Rigaux très peu de marge de manœuvre sur le marché des transferts. « La masse salariale devait baisser, les amortissements devaient baisser et, en même temps, nous ne voulions pas perdre tous nos cadres. Nous nous sommes battus pour cela », a déclaré Rigaux à la NOS.

Driessen balaie toutefois les explications de Rigaux, qu’il qualifie de « jérémiade peu crédible », notamment parce que le Belge n’a pas voulu étayer les restrictions financières avec des chiffres. « C’était totalement peu crédible parce que Feyenoord a rejeté dimanche une offre de plus de quarante millions d’euros pour Anis Hadj Moussa de la part d’Al-Ittihad, d’Arabie saoudite », affirme le chef du football de De Telegraaf.

Driessen souligne que, depuis sa nomination, Rigaux a investi vingt millions d’euros en renforts avant de vendre ensuite un groupe de joueurs devenus superflus pour environ cinquante millions d’euros. Par ailleurs, Feyenoord doit encore percevoir 35 millions d’euros grâce à sa participation à la phase de ligue de la Ligue des champions.

« En cours de route, Rigaux a pu se permettre de dire “non” à des montants de 30 millions d’euros (Givairo Read), de presque 20 millions d’euros (Targhalline), et il n’est pas parvenu à convaincre Anis Hadj Moussa de partir en Arabie saoudite pour une offre de 30 millions d’euros ni Ayase Ueda de rejoindre la Turquie pour une offre de 25 millions d’euros. »

Driessen estime que les plaintes sur les finances insuffisantes sont incompatibles avec la politique sportive menée lors du dernier mercato, ce qui fait que Feyenoord ne peut pas rivaliser avec des clubs comme l’Ajax et le PSV.

Rigaux a toutefois livré des explications sur l’échec des transferts, entre autres, d’Ueda à Fenerbahçe et de Gjivai Zechiël à Lille OSC. « Nous voulions collaborer au transfert vers Fenerbahçe, mais Ueda préférait la Premier League. Il n’y a pas eu d’intérêt concret de là-bas. À la fin, Lille est arrivé et nous avons été contraints de le vendre. Dans ce cas, nous préférons garder un cadre qui arrive au bout de son cycle plutôt qu’un jeune joueur. »

Gjivai Zechiël aussi faisait l’objet d’un intérêt concret de Lille. « Robert, Gio et moi avons discuté et nous voyons en Gjivai quelqu’un sur qui nous pouvons nous appuyer à l’avenir. Il nous a semblé plus fort de le conserver », a ajouté Rigaux. Zechiël peut en outre s’attendre à un nouveau contrat amélioré.

« Te Kloese ne mérite pas d’être accablé »

Driessen s’attend à ce que les comptes annuels apportent plus de clarté sur la question de savoir si le prédécesseur de Rigaux, Te Kloese, dépensait sans compter et si le collègue directeur de Rigaux chargé des affaires financières, Pieter Smorenburg, a mené et autorisé une politique financière irresponsable.

Le journaliste estime que la direction de Feyenoord ne sort pas grandie de cette affaire. « Quand on est un club respectable et des dirigeants respectables, on n’accable pas quelqu’un de la sorte, ce qui s’est pourtant produit la semaine dernière à De Kuip. Manifestement, les membres de la direction Rigaux et Eenhoorn en pensent autrement, et leur collègue actuel, le directeur financier Smorenburg, a lui aussi été indirectement touché. »