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Les joueurs de Feyenoord ont fait savoir à Giovanni van Bronckhorst qu’ils n’avaient plus confiance en Tjark Ernst. C’est ce qu’a affirmé Valentijn Driessen lundi dans Vandaag Inside.

« Feyenoord va probablement changer de gardien. Les joueurs sont allés voir Van Bronckhorst et lui ont dit qu’ils n’avaient plus confiance en Ernst », révèle le responsable de la rubrique football de De Telegraaf.

Driessen comprend parfaitement pourquoi le groupe de Feyenoord ne veut plus du gardien allemand. « Il coûte des points, de l’argent et la première place au club. Feyenoord est désormais cinquième. »

Ernst devrait être sur le banc mardi face au FC Porto en Ligue des champions. « Je pense qu’ils ont aussi en tête le match de dimanche contre l’Ajax. Envoyer ce garçon sur la pelouse de De Kuip n’est peut-être pas une bonne idée. »

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Selon Rijnmond, Florian Kastenmeier sera dans les buts de Feyenoord mardi. Shaqueel van Persie devrait également débuter à la place de Nacho Ferri.

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« Nous avons de fortes indications qu’il va y avoir du changement. Il ne faudrait évidemment pas que son remplaçant tombe dans les escaliers ce soir, mais nous entendons bien que cela se prépare », a déclaré lundi Dennis Kranenburg, journaliste qui suit le club.

« Il ne peut pas être pire que cet Ernst », dit Johan Derksen à propos de Kastenmeier, deuxième choix dans les buts de Feyenoord. « C’est une vieille bonne femme dans ces buts. Il n’ose jamais en sortir. »

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« Je comprends que les joueurs aillent voir l’entraîneur, parce qu’ils jouent pour de l’argent. Avec Ernst, ils n’ont aucune chance. Ils ne seront jamais champions avec lui », prédit Derksen, sceptique.