Valentijn Driessen se dit perplexe face à l’engouement suscité par l’équipe des États-Unis. Co-organisateur de la Coupe du monde, le pays a bien remporté ses deux premières rencontres du groupe, mais le journaliste n’est toujours pas impressionné.

Dans le podcast « Kick-off » du journal De Telegraaf, il minimise ces succès : « Ce sont bien sûr des adversaires faciles », lance-t-il en évoquant les victoires 4-1 contre le Paraguay et 2-0 face à l’Australie.

« Même Malen aurait inscrit un hat-trick, et Frenkie de Jong aurait évolué bien plus haut sur le terrain, offrant à Gakpo plusieurs face-à-face avec le gardien. Non, ça ne compte pas. »

Il se dit dégoûté par la mise en avant de la sélection américaine : « Ce que je déteste par-dessus tout, c’est ce nationalisme et cet opportunisme qui resurgissent chez les Américains. Et c’est pareil pour les Pays-Bas : si on bat la Suède et la Tunisie, tout le monde se remet à danser la farandole. »

« Dans les journaux, ce sera la panique : il faudra faire venir des gens en avion, publier des reportages sur les supporters… Non, je n’aime tout simplement pas ça. Ce “USA, USA”… D’habitude, ils se fichent complètement de football, il faut les pousser pour qu’ils acclament leurs héros, et maintenant ça. Ça me retourne l’estomac. »

Mike Verweij, en revanche, reste optimiste : « Tant qu’on est encore en lice dans le tournoi, on peut le remporter. Je l’avais déjà dit : les États-Unis seront la surprise du tournoi. Ils peuvent vraiment aller loin. »

« Je n’ai pourtant pas trouvé les États-Unis convaincants contre l’Australie ; pendant un moment, les Australiens étaient même meilleurs. Mais ce nationalisme pourrait les porter très loin », conclut Verweij.