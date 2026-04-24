Valentijn Driessen, chef du service football du journal De Telegraaf, s’étonne de la décision de l’AZ d’aligner, jeudi soir contre Go Ahead Eagles (0-0), une équipe presque entièrement différente de celle qui avait disputé dimanche la finale de la Coupe contre le NEC (5-1).

« Kees Smit est tout de même entré en jeu, mais l’AZ a aligné sept joueurs différents par rapport à la finale de la Coupe », constate Driessen.

« L’AZ peut encore terminer troisième. Cela signifie les barrages de la Ligue des champions », poursuit-il. L’AZ compte cinq points de retard sur la troisième place, avec encore trois matchs à disputer.

« Ils laissent filer tous les objectifs. D’abord la Ligue Europa Conférence : défaite contre le Shakhtar Donetsk et deux joueurs en retard. Maintenant, même scénario », poursuit-il.

« Ensuite, ils gagnent la Coupe et se laissent porter par l’euphorie. L’AZ a déjà soulevé d’autres trophées ; pour ça, ils ont traversé tout Alkmaar. Soit, on peut le comprendre, à condition qu’ils se donnent à fond contre Go Ahead Eagles. »

Ils ne l’ont pas fait. Et comme la semaine prochaine, l’AZ partira à Barcelone, on ne peut pas s’attendre à un grand match. La KNVB devrait s’en préoccuper plutôt que de la situation entre Den Bosch et ADO. C’est une forme de distorsion de la compétition. D’habitude, ces coachs veulent s’entraîner six fois par semaine ; là, ils vont tous se saouler en Espagne. Ce n’est pas sérieux en pleine saison. »