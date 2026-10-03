Valentijn Driessen étrille un international de l’équipe des Pays-Bas : « Il court partout comme un poulet sans tête »

Valentijn Driessen a été choqué par la première période de l’équipe des Pays-Bas contre la Grèce, comme il l’a fait savoir dans le podcast Kick-off de De Telegraaf. Selon le chef football, cela est surtout dû au mauvais choix de Xavi, qui avait offert une place de titulaire à Quinten Timber et Guus Til.

Les deux ont disputé une première période extrêmement malheureuse en Grèce. En grande partie à cause de cela, les Pays-Bas étaient menés 2-0 à la pause. Xavi a décidé d’intervenir immédiatement de manière radicale et a sorti le duo à la mi-temps.

« Oui, de bons remplaçants. Mais pas pour être titulaires, même pas contre la Grèce », tranche durement Driessen au sujet de Timber et Til, qui selon lui ont aussi tiré Joey Veerman vers le bas. « Veerman aussi en a pâti, car il se retrouvait à peu près seul au milieu de terrain. »

« Xavi dit : “Attack the spaces”. Donc partout où il y a de l’espace, Til y va. Donc il n’est plus là. Et Timber court un peu dans ce milieu de terrain comme un poulet sans tête. Oui, il va un peu partout. Bien ou pas bien. Et là, tu abandonnes le reste de ton milieu de terrain. »

« Ces trois-là au milieu, ça ne vaut vraiment rien du tout. Au final, ils sont encore épargnés, parce que toute l’équipe était coupable. Je le comprends bien, mais c’est simplement une question de qualité. »

Driessen souligne ensuite la nette amélioration en seconde période, quand Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders sont entrés dans l’équipe. « Gravenberch est tout simplement l’un des meilleurs milieux que nous ayons, et Reijnders a en réalité toujours bien fait les choses aussi. Si tu les retires ensuite à cause d’un ou de deux matches moins bons, alors tu vois les conséquences. »

« Là, on voit à quel point Gravenberch et Reijnders sont bons, si on les compare à ceux qui ont joué en première période », ajoute Mike Verweij. « Ils sont vraiment très bien entrés. Tout comme Noa Lang d’ailleurs. »