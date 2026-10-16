Valentijn Driessen estime que l’Ajax doit sérieusement envisager de nommer Arne Slot pour succéder à Míchel Sánchez. Le journaliste de De Telegraaf ne voit aucun progrès chez les Amstellodamois sous les ordres de l’entraîneur espagnol et pense que Slot, actuellement sans club, est l’homme de la situation pour remettre l’équipe sur les rails.

Dans le podcast Kick-off, Driessen avance cette idée surprenante après la défaite humiliante de l’Ajax face à Hajduk Split (2-1) en Ligue Conférence. « Je me tournerais vers Arne Slot. Pourquoi pas ? C’est une impasse. Pour faire jouer ces garçons, il faut quelqu’un qui sache leur parler. »

Selon Driessen, Slot possède précisément les qualités qui font actuellement défaut à l’Ajax. « Slot est un excellent communicant, mais il est aussi très bon sur le plan tactique et dans le contenu de ses entraînements. C’est ce qui fait sa réputation », affirme le journaliste, qui s’interroge surtout sur la manière dont Míchel transmet son message au groupe.

Dans le podcast, Jeroen Kapteijns critique lui aussi sévèrement les capacités de communication de l’entraîneur de l’Ajax. « On ne peut pas écouter l’anglais de Míchel, c’est vraiment catastrophique », estime le journaliste, qui souligne que le recours à un interprète pose également problème. « Le football se joue sur des détails, mais encore faut-il pouvoir les nommer et les expliquer. Quand on ne maîtrise pas bien la langue, il est très difficile d’entrer dans ces détails. »

Driessen craint en outre que les joueurs finissent par ne plus prendre leur entraîneur au sérieux. « Les joueurs vont très vite en profiter et en rire. Ensuite, on entre dans le vestiaire, les joueurs rient et se disent : le revoilà. À partir du moment où l’on commence à rire de quelqu’un, on n’écoute plus depuis longtemps ce qu’il raconte », affirme le journaliste.

Ces critiques font suite à une soirée où, selon Driessen, l’Ajax a une nouvelle fois donné l’impression d’être une équipe désunie. « Cela ne ressemblait vraiment à rien. Il n’y avait absolument pas d’équipe et chacun faisait ce qu’il voulait. C’étaient onze îlots. »

Slot est sans club depuis son licenciement par Liverpool en mai et a refusé l’été dernier le poste de sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. L’entraîneur de 47 ans avait indiqué en août préférer travailler quotidiennement avec les joueurs sur le terrain d’entraînement plutôt que devenir sélectionneur. Un retour en club semble donc avoir sa préférence, même si l’on ignore si l’Ajax serait une option pour lui.

Driessen n’exclurait même pas que l’Ajax se sépare du staff espagnol arrivé à Amsterdam avec Míchel. « Si c’est dans l’intérêt du club, il faudrait le faire », estime-t-il, avant de remettre également en question la politique de Jordi Cruyff. « Nous sommes maintenant à la mi-octobre et on ne voit aucune amélioration. On aurait dû en voir depuis longtemps. Cet entraîneur ne montre lui non plus aucun progrès. »