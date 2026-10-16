Valentijn Driessen est impitoyable envers l’Ajax, mais cite un joueur qui peut encore sauver la situation

Selon Valentijn Driessen, le projet de Jordi Cruyff à l’Ajax est déjà au bord de l’effondrement, écrit le responsable de la rubrique football dans sa chronique pour De Telegraaf. Il cite également le nom d’un joueur qui manque à l’Ajax.

Jeudi soir, l’Ajax a entamé son aventure en Ligue Conférence par un déplacement sur le terrain du Hajduk Split. L’équipe de l’entraîneur Míchel n’a pas livré une bonne prestation et s’est inclinée 2-1.

Deux erreurs individuelles de l’arrière gauche Jofre Torrents ont été à l’origine des buts encaissés. Selon Driessen, Míchel a commis une grosse erreur en attendant la 75e minute pour le remplacer. « Míchel a laissé faire. Ce n’est qu’à un quart d’heure de la fin qu’il a mis un terme au calvaire de l’adolescent espagnol. Mais l’Ajax n’a pas réussi à redresser la situation. »

Driessen ne voit personne dans l’effectif de l’Ajax capable de prendre les choses en main. « Marc ter Stegen ne rapporte pas de points à l’Ajax, la star allemande tant encensée Julian Brandt n’est jamais au rendez-vous quand ça compte et Davy Klaassen oscille entre le onze de départ et le banc », poursuit le journaliste.

« Sofyan Amrabat ne parvient pas à maintenir la cohésion de l’équipe et Youri Baas manque d’autorité pour remettre tout le monde à sa place », ajoute-t-il. Il cite ensuite le nom d’un joueur qui pourrait remettre l’Ajax sur les rails.

« Seul Daley Blind possède cette autorité, mais il est absent depuis un certain temps en raison d’une blessure. Le vétéran n’a figuré sur le banc que lors du premier match de championnat contre le PEC Zwolle, avant de jouer encore trois quarts d’heure en tour préliminaire de la Ligue Conférence contre Shelbourne. »

« Depuis, on n’a plus entendu parler de lui et chaque match montre à nouveau à quel point ses qualités d’organisateur manquent à l’équipe. » Selon Míchel, Blind est sur le chemin du retour et sera de nouveau disponible dans deux semaines.

Sans Blind, l’Ajax ressemble en tout cas, selon Driessen, à « un groupe assemblé de bric et de broc, avec quelques joueurs de haut niveau, mais encore bien plus de joueurs moyens. Un ensemble de joueurs qui ne vont pas, ou à peine, les uns avec les autres, sous la direction d’un entraîneur, Michel Sanchez, qui échoue ». Selon lui, le projet Cruyff est dans une impasse.