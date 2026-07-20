Valentijn Driessen est formel : « Il aurait dû lui asséner un coup de poing, pas une simple gifle. Il fallait l’envoyer au tapis ! »

Valentijn Driessen a assisté avec consternation à la finale de la Coupe du monde, comme il l'a confié dans le podcast « Kick-off » du journal De Telegraaf. Le chef du service football n'a pas de mots assez durs pour qualifier le comportement de l'équipe d'Argentine.

À l’issue de la finale de la Coupe du monde, remportée 1-0 par l’Espagne face à l’Argentine, la situation a complètement dégénéré. Nahuel Molina a asséné un coup de poing violent à Rodri, Leandro Paredes s’en est pris à Gavi et Eric García lors d’un accès de colère, et Roberto Ayala, membre du staff, a également eu un accrochage physique avec Dani Olmo.

Pour Driessen, rien de surprenant : dès la demi-finale contre l’Angleterre, les Argentins avaient déjà montré un visage tendu, remportant certes 2-1 mais en multipliant les provocations.

« L’Argentine est mauvaise perdante, mais c’est aussi une mauvaise gagnante », assène Driessen. « Contre l’Angleterre, ils ont brandi cette banderole sur les îles Malouines, mais ils n’ont cessé de narguer et d’intimider les Anglais, alors que ceux-ci étaient complètement abattus après leur élimination. »

« Et pourtant, ils continuent de défiler devant eux en hurlant. C’est tout simplement lamentable », ajoute Driessen, faisant principalement référence à Valentín Barco, qui en a fait les frais après le match en recevant un coup à l’arrière de la tête de la part de Jude Bellingham.

« Non, il n’aurait pas dû lui donner une tape. Il aurait dû lui donner un coup de poing ! Il aurait dû le mettre K.-O. ! », s’indigne Driessen.