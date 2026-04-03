Valentijn Driessen en est convaincu : voici le onze de départ des Pays-Bas pour la Coupe du monde

Ronald Koeman a déjà arrêté la majeure partie de sa sélection pour la Coupe du monde. C'est ce qu'écrit Valentijn Driessen dans sa dernière chronique pour De Telegraaf. Ce journaliste très en vue prédit également le onze de départ de l'équipe nationale néerlandaise.

Driessen estime que les matchs amicaux contre la Norvège et l'Équateur ne changeront pas grand-chose à l'image que Koeman avait de son équipe.

« S'ils sont en forme, Memphis Depay, Frenkie de Jong et Jurriën Timber, absents cette semaine, débuteront tout simplement dans le onze de départ lors de la Coupe du monde », commence-t-il son article.

Driessen n’est tout simplement pas impressionné par les « remplaçants » de l’équipe nationale néerlandaise. « Parmi tous les joueurs de deuxième choix, aucun n’a réussi à se faire une place parmi les titulaires de l’équipe nationale néerlandaise. »

Le journaliste met même en avant deux cas particuliers. « Stefan de Vrij et Nathan Aké ont livré une mauvaise performance. À onze contre onze, les deux remplaçants de l’Inter et de Manchester City ont semblé très vulnérables en défense. »

« Si Koeman sélectionnait honnêtement et sans arrière-pensée, il ne devrait plus convoquer De Vrij (34 ans) et Aké (31 ans) », conclut Driessen.

Pour finir, Driessen prédit la composition de l'équipe. Il précise toutefois que Jan Paul van Hecke et Teun Koopmeiners se rapprochent du onze de départ.

Le onze de départ prévu par Valentijn Driessen : Bart Verbruggen ; Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Micky van de Ven ; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch ; Donyell Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo.