Valentijn Driessen en a déjà assez vu et tire ses conclusions sur l'entraîneur de l'Ajax, Óscar García, après seulement trois matchs

Óscar García n'a pas encore réussi à impressionner à l'Ajax. Le week-end dernier, les Amstellodamois se sont inclinés 1-2 face au FC Twente lors de leur troisième match sous ses ordres, ce qui suffit à Valentijn Driessen pour tirer déjà une conclusion sur l'Espagnol.

« À l'Ajax, plus rien ne me surprend », déclare Driessen dans une vidéo de De Telegraaf, revenant sur le match de samedi au Johan Cruijff ArenA. « Ce coach-là non plus n'arrive tout simplement pas à redresser la barre », conclut-il sans détour après la défaite d'Amsterdam.

« D’abord, c’est Heitinga qui a essuyé toutes les critiques, puis ce fut le tour de Fred Grim… Bon, cet Espagnol allait soi-disant tout régler en un clin d’œil et les choses allaient s’améliorer. Mais il a disputé trois matchs et n’en a remporté qu’un seul », déclare Driessen, qui n’est absolument pas impressionné.

« Donc, ça ne s’améliore pas du tout et le jeu était également indigne d’être vu contre le FC Twente, qui était d’ailleurs bien organisé. Twente a maintenant retrouvé un peu de tonus, mais ils ont eux aussi connu une saison en dents de scie. Tout cela n’est vraiment pas très réjouissant. »

« C’est bien sûr facile de parler après coup, mais avec le recul, on peut affirmer que le changement d’entraîneur à l’Ajax n’a pas apporté grand-chose. Il se pourrait bien que l’Ajax se retrouve simplement en barrages pour la Ligue Europa Conférence, car ça ne marche vraiment pas du tout. »

« C’est souvent l’actualité du moment qui dicte les choses. Peut-être que c’est toute la pression qui entoure la situation, y compris celle des médias, qui pousse à prendre ce genre de décision, mais celles-ci ne s’avèrent pas toujours judicieuses. À l’Ajax, ils sont actuellement les champions incontestés des décisions qui tournent mal. »

À cinq journées de la fin, l’Ajax occupe une décevante cinquième place en Eredivisie. C’est la même place qu’au début du mois de novembre, lorsque John Heitinga a été remercié. L’écart avec le numéro deux, Feyenoord, semble désormais insurmontable avec six points de retard.