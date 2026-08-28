Valentijn Driessen démonte Jordi Cruijff : « Une erreur de la part de l’Ajax de l’avoir recruté »

Valentijn Driessen n’est pas convaincu par Marcos Leonardo. Le Brésilien a été recruté très tôt durant le mercato par l’Ajax pour vingt millions d’euros, mais il n’a pas encore convaincu.

Jeudi soir, l’entraîneur Míchel Sánchez a choisi de débuter avec Tolu Arokodare en pointe. Un choix payant. Le Nigérian a inscrit un doublé lors du match contre le FC Sion (5-3).

Marcos Leonardo est entré en jeu après une heure à la place de Tolu. L’attaquant a manqué deux énormes occasions, après quoi Driessen affirme dans Kick-off en avoir assez vu.

« Míchel donne sa chance à Tolu dans le onze de départ et il en met tout de suite deux. C’est bien ce qu’on veut voir d’un attaquant », entame Driessen.

« Nous avons vu notre ami Marcos Leonardo. Ce n’est pas triste pour lui. Il gagne des sommes folles. C’est une erreur d’être allé le chercher pour ce montant (20 millions d’euros, NDLR) et de lui verser un salaire aussi élevé », poursuit le chef du football

« Je comprends bien qu’il manque de confiance. Míchel reste alors positif et dit qu’il défend bien et fait de bons appels. Mais il ne peut pas participer au jeu », tranche Driessen.