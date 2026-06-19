Valentijn Driessen affirme : « Si Ronald Koeman quitte ses fonctions après la Coupe du monde, l’un de ces quatre noms prendra le poste de sélectionneur national. »

Selon Valentijn Driessen, si Ronald Koeman quitte son poste de sélectionneur des Pays-Bas après la Coupe du monde, son successeur sera Erik ten Hag, Peter Bosz, Arne Slot ou Michael Reiziger.

Le contrat de Koeman expire après la Coupe du monde et sa prolongation n’est pas encore actée, d’où les spéculations croissantes sur sa succession.

Cette hypothèse a resurgi jeudi, lorsque Ten Hag, actuel directeur technique du FC Twente, était l’invité de la NOS. Interrogé sur la possibilité de prendre les rênes de la sélection, il a d’abord coupé court : « Les deux prochaines années, je resterai en tout cas directeur technique au FC Twente. »

Quelques instants plus tard, il a toutefois laissé la porte entrouverte : « Plusieurs éléments entrent en ligne de compte : le groupe de joueurs, les titres à remporter et les circonstances. Il faut évaluer tout cela. C’est évidemment très attrayant et c’est un poste auquel j’aspirerais », a-t-il ajouté.

Ces propos ont rapidement été repris dans Kick-off. Driessen ajoute : « Tout le monde cherche sans doute à montrer qu’il est disponible. Je pense que Peter Bosz a lui aussi soudainement laissé entrevoir une petite ouverture pour la sélection néerlandaise. Arne Slot est disponible et Michael Reiziger travaille déjà à la KNVB. Si Koeman arrête après ce tournoi, ce qui semble probable, l’un de ces quatre hommes deviendra sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise. »

Verweij réagit : « À mon avis, ces noms, même s’ils restent prudents, montrent qu’ils sont disponibles. Cela confirme que, dans le milieu des entraîneurs, on pense que Ronald Koeman va simplement s’arrêter. »

« Le fait que Ten Hag s’exprime ainsi aujourd’hui, que Bosz laisse la porte entrouverte, que Slot se déclare disponible et que Reiziger soit déjà dans le circuit signifie, à mon avis, que tout le monde est désormais convaincu que Koeman est en fin de parcours », conclut Verweij.