Valentijn Driessen adresse un avertissement sans équivoque à Feyenoord : « Si un tel joueur se présente sur le marché et que vous ne le recrutez pas, personne ne pourra vous prendre au sérieux. »

Valentijn Driessen, journaliste au De Telegraaf, affirme que Robert Eenhoorn est le candidat idéal pour prendre la fonction de directeur général du Feyenoord. D’après lui, l’ancien dirigeant du AZ Alkmaar a déjà rencontré les dirigeants rotterdamois, comme il l’a révélé dans le podcast Kick-off.

Dennis te Kloese quittera ses fonctions de directeur général et technique du club à l’issue de la saison, contraignant les Rotterdamois à chercher un successeur. Robert Eenhoorn, souvent cité parmi les candidats, serait donc l’homme de la situation.

« Je sais qu’ils se sont déjà rencontrés une fois », explique Driessen. « Que cela soit rendu public ou non, il serait étrange de ne pas l’inviter à un entretien. C’est le candidat idéal. S’il est disponible, il faut saisir l’occasion. »

« Il y a bien sûr énormément de défis à relever là-bas. C’est son club, je peux donc très bien imaginer qu’il souhaite s’y engager. »

Driessen n’envisage pas d’alternative crédible : « Pas directement. Il faudrait alors chercher dans d’autres clubs un directeur général expérimenté, familier du football international et des grandes structures. Mais ce n’est pas vraiment du gamin. »

« Unehoorn a occupé de nombreux postes d’administrateur et possède un palmarès solide. Si un profil pareil est disponible sur le marché et que vous ne l’engagez pas, le club perd alors toute crédibilité. »

Selon l'Algemeen Dagblad, Eenhoorn se dit intéressé par le poste de directeur général. Reste que, au sein du conseil de surveillance du club, les avis sont partagés.