Valente a répondu avec fermeté sur les réseaux sociaux aux critiques acerbes d’un supporter du Feyenoord

Luciano Valente a répondu sur Instagram à un supporter du Feyenoord dont le commentaire haineux a été relayé par la chaîne Hieropzuid.

Un abonné avait en effet critiqué le club : « Quelle réaction ! On ne fait pas de miracle avec rien. 19 points de retard sur le PSV. Aucun match de haut niveau remporté et le jeu est à ne pas regarder. Indigne de Feyenoord. »

Le milieu de terrain a répondu avec fermeté : « Alors reste tranquillement chez toi la saison prochaine. »

Dimanche, un match nul 1-1 contre l’AZ a suffi aux Rotterdamois pour valider leur billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Recruté l’été dernier au FC Groningen contre six millions d’euros, le milieu de terrain avait brillé à son arrivée avant de voir son niveau baisser en fin de saison. Il reste néanmoins dans le viseur de la sélection néerlandaise en vue de la Coupe du monde.











