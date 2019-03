Valencia devrait quitter Manchester United selon Solksjaer, De Gea "discute avec le club"

Le défenseur sera libre au mois de juin prochain et ne devrait pas être prolongé à Old Trafford, tandis que le gardien négocie une prolongation.

Ole Gunnar Solskjaer a confirmé qu'Antonio Valencia - en fin de contrat en fin de saison - allait quitter Manchester United, alors que le club a jusqu'à ce vendredi pour activer une prolongation optionnelle d'un an.

Le joueur de 33 ans n'a pris part qu'à cinq matches de Premier League cette saison avec les Red Devils, touché par plusieurs blessures. Il ne devrait pas revenir à la compétition avant la fin du mois de mars.

Solskjaer continue d'espérer que le capitaine du club puisse encore rendre des services sur le terrain d'ici la fin de saison, tout en admettant qu'il ne devrait pas être prolongé. "Il n'est toujours pas prêt à 100%, il continue de travailler pour cela. Il a eu une carrière fantastique ici", a déclaré le Norvégien en conférence de presse ce vendredi.

"Il fait partie des joueurs qui ont gagné la Premier League dans le vestiaire mais je ne suis pas sûr que Manchester United et Antonio [Valencia] vont se mettre d'accord pour l'année prochaine." Valencia a rejoint United en provenance de Wigan en 2009 et a depuis remporté deux fois le championnat, la Cup, la League Cup et la Ligue Europa avec le club.

L'Equatorien avait été nommé capitaine par José Mourinho l'été dernier, un rôle aujourd'hui tenu par Ashley Young - qui a également pris son poste sur le terrain puisqu'il évolue désormais arrière droit.

De Gea discute avec le club

Autre dossier chaud du côté d'Old Trafford, celui du gardien David De Gea. Solskjaer a confirmé que l'international espagnol était en discussions avec le club pour prolonger, mais les deux parties n'ont pour l'instant pas réussi à trouver un accord.

Solskjaer a précisé qu'il espérait avoir de bonnes nouvelles rapidement. "Le club et David [De Gea] dialoguent, espérons qu'ils vont trouver un accord, ce n'est pas de mon ressort. David [De Gea] a été fantastique depuis qu'il est arrivé, il a été le joueur de l'année je ne sais pas combien de fois, nous sommes reconnaissants de l'avoir avec nous."

Le boss norvégien s'est refusé à comparer l'Espagnol avec deux anciennes gloires des cages mancuniennes : Peter Schmeichel et Edwin van der Sar : "C'est difficile de les comparer, mais Edwin [Van der Sar] et Peter [Smeichel] n'ont jamais été joueur de l'année. David [De Gea] nous a rapporté tant de points au fil des années et je pense qu'il est actuellement le meilleur gardien du monde."