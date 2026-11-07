Comment regarder Valence contre le Real Madrid avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 12 7 nov. 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Le Real Madrid se rend à l’Estadio Mestalla pour affronter Valence lors de la 12e journée de Liga. L’équipe de Jose Mourinho cherchera à maintenir la pression en tête du classement.

Valence occupe la 19e place du classement et peine à trouver de la régularité cette saison. Mais l’équipe de Javier Aguirre estime pouvoir poser des problèmes à des visiteurs prévenus de la difficulté de ce type de rencontre. Mourinho lui-même a évoqué ouvertement la menace que représente un adversaire frais, bien reposé et qui n’a rien à perdre.

Madrid aborde ce rendez-vous en grande forme, avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Un succès 3-0 contre le Racing Santander le week-end dernier a été suivi d’une victoire 3-2 face à l’AEK Athènes en Ligue des champions en milieu de semaine. L’effectif de Mourinho semble aguerri à l’approche du week-end.

L’absence de Vinicius Junior, suspendu, est la principale préoccupation des visiteurs concernant leur effectif. Le Brésilien avait été laissé au repos en milieu de semaine pour le déplacement à Athènes, mais une suspension distincte le privera du match à Mestalla et obligera Mourinho à revoir ses options offensives.

Mourinho s’est montré franc lors de ses points presse d’avant-match, reconnaissant qu’il souhaitait voir l’Atletico Madrid et Barcelone perdre tous deux des points lors de leur confrontation directe ce week-end. Une victoire de Madrid à Mestalla, associée à un faux pas de l’un ou l’autre dans cette rencontre, changerait considérablement la donne dans la course au titre.

Alors que la course au titre en Liga se resserre et qu’une ambiance électrique est assurée à Mestalla, ce match revêt une réelle importance pour les deux clubs. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Valence contre le Real Madrid en direct.

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