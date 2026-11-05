Valence-Real Madrid, avant-match de Liga : le Real Madrid en forme met à l’épreuve un Valence qui se reprend

Valence - Real Madrid : les détails du match

LaLiga - Journée 12 7 nov. 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

La machine madrilène s’aventure en territoire valencien hostile

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Peu de rencontres du football espagnol concentrent autant de tension, de rivalité et d’âpreté tactique qu’un déplacement du Real Madrid à Mestalla. Les hommes de José Mourinho arrivent dans la Communauté valencienne avec une mécanique parfaitement huilée. Après avoir relancé la course au titre en battant Barcelone au Camp Nou puis dominé le Racing Santander 3-0, Madrid a négocié mercredi un déplacement délicat en Grèce en Ligue des champions, s’imposant 3-2 face à l’AEK Athènes pour signer une septième victoire consécutive.

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Pourtant, le Valence de Javier Aguirre verra dans le match de samedi soir l’occasion de renverser le cours de sa saison en créant la surprise. Si Valence a traversé un automne éprouvant, englué près de la zone de relégation, sa victoire 1-0 arrachée dimanche sur la pelouse d’Elche a redonné une confiance indispensable à un groupe qui réserve régulièrement ses prestations les plus mordantes aux géants de la capitale.

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