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Valence-Real Madrid, avant-match de Liga : le Real Madrid en forme met à l’épreuve un Valence qui se reprend

FC Valence vs Real Madrid
LaLiga
FC Valence
Real Madrid

Fort de sept victoires consécutives toutes compétitions confondues après son succès à Athènes en milieu de semaine, le Real Madrid de José Mourinho se rend à Valence pour accentuer la pression dans la course au titre face à une équipe valencienne aguerrie, bien décidée à capitaliser sur sa victoire 1-0 dans le derby sur le terrain d’Elche.

Valence - Real Madrid : les détails du match

crest
LaLiga - Journée 12
Estadio Mestalla

La machine madrilène s’aventure en territoire valencien hostile

FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDGetty Images

Peu de rencontres du football espagnol concentrent autant de tension, de rivalité et d’âpreté tactique qu’un déplacement du Real Madrid à Mestalla. Les hommes de José Mourinho arrivent dans la Communauté valencienne avec une mécanique parfaitement huilée. Après avoir relancé la course au titre en battant Barcelone au Camp Nou puis dominé le Racing Santander 3-0, Madrid a négocié mercredi un déplacement délicat en Grèce en Ligue des champions, s’imposant 3-2 face à l’AEK Athènes pour signer une septième victoire consécutive.

Elche CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Pourtant, le Valence de Javier Aguirre verra dans le match de samedi soir l’occasion de renverser le cours de sa saison en créant la surprise. Si Valence a traversé un automne éprouvant, englué près de la zone de relégation, sa victoire 1-0 arrachée dimanche sur la pelouse d’Elche a redonné une confiance indispensable à un groupe qui réserve régulièrement ses prestations les plus mordantes aux géants de la capitale.

Actualité des équipes et effectifs

FC Valence vs Real Madrid Équipes probables

4-4-2
FC Valence crest
FC Valence
VAL
Formation
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
S. DimitrievskiS. DimitrievskiPepeluPepeluC. TarregaC. TarregaJosé GayàJosé Gayàteam-logoA. MartinezA. MayolA. MayolL. RiojaL. RiojaG. RodriguezG. RodriguezP. MaffeoP. MaffeoA. DanjumaA. DanjumaJ. GuerraJ. GuerraT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaD. HuijsenD. HuijsenIbrahima KonatéIbrahima KonatéT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniYan DiomandéYan DiomandéJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaA. GulerA. GulerKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-2
FC Valence

Onze de départ

Real Madrid

Entraineur

  • Javier Aguirre Onaindía
  • J. Mourinho

Forme du moment

VAL

VAL - Forme

RSO
D2-3
SAN
N2-2
ATH
N0-0
VIL
D1-2
ELC
V0-1
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RMA

RMA - Forme

SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
AEK
V2-3
But marqué (encaissé)
16/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Historique des confrontations

Face à face

FC ValenceNulReal Madrid
1
1
3
LaLiga
FC Valence badge
FC Valence
VAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
FC Valence badge
FC Valence
VAL
0
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FC Valence badge
FC Valence
VAL
2
FDM
LaLiga
FC Valence badge
FC Valence
VAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
LaLiga
FC Valence badge
FC Valence
VAL
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
5Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
1110014612+3430
V
D
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
11911228+1428
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
V
V
V
V
D
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
117221815+323
V
N
D
V
N
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
D
V
V
V
V
6
FC SévilleFC SévilleSEV
115241719-217
D
V
D
N
D
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
V
V
D
N
N
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
V
D
N
D
N
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
D
V
N
D
V
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
D
N
V
N
V
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
D
N
D
D
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
V
D
N
N
V
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
V
D
N
D
V
14
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
113261314-111
V
D
D
N
D
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
D
D
V
D
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
D
V
D
N
D
17
ElcheElcheELC
112451418-410
D
V
N
N
V
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
D
D
V
N
N
19
FC ValenceFC ValenceVAL
11236817-99
V
D
N
N
D
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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