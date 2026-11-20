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Marc-Andre ter Stegen pourrait faire un retour retentissant en Liga, Valence apparaissant comme une destination surprise pour le gardien expérimenté. Bien qu’il ait retrouvé son rythme en prêt à l’Ajax, l’international allemand souhaiterait revenir en Espagne, où il a passé plus de dix ans à Barcelone.

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Valence s’intéresse au gardien allemand

Le paysage du football espagnol pourrait évoluer : Valence cherche à réaliser un recrutement de premier plan sous l’impulsion de ses nouveaux propriétaires américains. Braulio Vazquez, le directeur sportif du club de Mestalla, aurait commencé à se renseigner sur la disponibilité de Ter Stegen, selon Onda Deportiva Valencia, comme le rapporte Sport. Le gardien de 34 ans évolue actuellement en Eredivisie dans le cadre d’un prêt, mais souhaite toujours revenir dans la péninsule Ibérique.

Le club catalan supporte toujours une charge financière importante liée au gardien , puisqu’il prend en charge 90 % de son salaire pendant son prêt. Cet accord a été conclu pour aider le club à respecter les restrictions liées au plafond salarial, mais aussi parce que Hansi Flick ne considère pas le joueur expérimenté comme faisant partie de ses plans tactiques à long terme. L’intérêt de Valence pourrait toutefois offrir à Barcelone une solution pour son départ et lui permettre de se décharger d’une plus grande partie de son salaire conséquent.

Un apport financier à Mestalla

La volonté de Valence de recruter Ter Stegen est nourrie par un changement majeur à la tête du club, qui a redonné de l’optimisme à ses supporters. Le consortium basé aux États-Unis Pitchwise Holdings a récemment acquis une participation de 42 % dans le club auprès de Meriton Holdings, la société de Peter Lim. Si l’opération attend encore l’approbation définitive du Conseil supérieur des sports, les nouveaux investisseurs devraient apporter les moyens financiers nécessaires pour éloigner le club de la zone de relégation et stabiliser cette institution historique.

La situation sportive à Mestalla est actuellement critique : l’équipe de Javier Aguirre occupe l’avant-dernière place du classement. Avec 20 buts encaissés en seulement 12 matches, la présence du club dans l’élite, qui dure depuis 40 saisons consécutives, est sérieusement menacée. Le gardien titulaire Stole Dimitrievski a essuyé de nombreuses critiques pour ses performances. Recruter un joueur au palmarès confirmé comme Ter Stegen est donc une priorité pour les nouveaux dirigeants, qui veulent avoir un impact immédiat.

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Son renouveau à l’Ajax nourrit son rêve de Liga

Ter Stegen a fait taire ses premiers détracteurs à Amsterdam , s’imposant comme le gardien titulaire incontesté sous les ordres de Michel Sanchez. Le portier, qui a retrouvé son meilleur niveau, a joué un rôle déterminant dans l’excellente série de l’Ajax, invaincu depuis un déplacement européen délicat sur le terrain du Hajduk Split à la mi-octobre.

Malgré ce nouveau souffle trouvé en Eredivisie, l’attrait de la Liga continue de séduire l’ancien joueur du Borussia Monchengladbach. Ter Stegen avait rejoint les Pays-Bas pour échapper à une période frustrante sur le banc au Camp Nou, mais il apparaît de plus en plus clairement qu’un retour définitif dans le football espagnol reste son objectif principal pour la suite de sa carrière.

Barcelone attend des offres officielles

Les dirigeants de Barcelone suivent actuellement la situation à distance et attendent de voir si l’intérêt initial de Valence se traduira par une proposition concrète. Le contrat de l’Allemand avec Barcelone court jusqu’en 2028, mais le club souhaite faciliter un départ définitif compatible avec sa restructuration financière. Si Valence accepte de prendre en charge une part de son salaire nettement supérieure à celle actuellement payée par l’Ajax, un accord pourrait être trouvé assez rapidement lors du prochain mercato.