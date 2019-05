Valence, Kevin Gameiro : "Remporter une cinquième Ligue Europa ? Le chemin est encore long"

L'attaquant français est en course pour remporter sa cinquième Ligue Europa dans sa carrière. Il en a gagné trois avec Séville et une avec l'Atletico.

Vainqueur de la avec l'Atletico Madrid la saison dernière, Kevin Gameiro, transféré à Valence cet été dernier, est toujours en lice pour conserver ce titre. Pour cela, il devra aider son équipe, en bien meilleure forme ces dernières semaines, à battre pour se qualifier en finale de la Ligue Europa, une compétition qu'il a déjà gagné quatre fois. Dans un entretien accordé à l'AFP, Kevin Gameiro s'est montré ambitieux et espère décrocher une cinquième Ligue Europa même s'il est conscient que le chemin ne sera pas facile.

"Il va y avoir beaucoup de pression. Il va falloir très bien négocier ce premier match à l'extérieur. On sait qu'ils sont très forts chez eux. À nous de savoir gérer ces moments-là et d'essayer d'aller chercher quelque chose chez eux. Remporter une cinquième Ligue Europa ? Ce serait magnifique. Maintenant, le chemin est encore long, il reste trois matches pour pouvoir soulever cette coupe. J'ai connu des situations plus compliquées à l'Atlético sur la fin de la saison dernière où je n'étais plus trop concerné. Du coup, je voulais quitter le club et trouver un nouveau challenge. Je l'ai trouvé à Valence et je suis très content ici", a commenté l'attaquant de Valence.

"Remporter un trophée, pour les cent ans du club, ce serait magnifique"

Kevin Gameiro va retrouver Unai Emery, son ancien entraîneur à Seville, aujourd'hui à Arsenal face à lui jeudi soir : "On va se retrouver, ça va être sympa. Lui et moi, on va vouloir accrocher cette finale ! Du coup, ça va être un bon petit match. [...] C'est un entraîneur qui motive très bien ses joueurs, surtout dans ces moments-là qu'il connaît très bien. Il a remporté trois fois (ce trophée) et j'espère qu'ils seront dans un mauvais jour contre nous."

Le Français est revenu sur le début de saison mitigé de Valence : "Ça a été un début de saison compliqué avec beaucoup de matches nuls. Après Noël, on a eu ce déclic-là et on a eu aussi une petite part de chance qui a fait basculer les choses sur certains matches. En , on sentait qu'on pouvait faire autre chose. On ne s'est pas donné tous les moyens pour pouvoir passer mais c'était un mal pour un bien. On est très bien repartis, on a fait un très bon parcours en Ligue Europa et on va essayer d'accrocher cette finale."

Kevin Gameiro est prêt à réaliser une grande fin de saison : "Le sprint final ? On l'aborde sereinement, avec beaucoup de confiance. On préfère jouer des fins de saison comme ça, avec beaucoup de défis. On a une finale de à jouer (le 25 mai contre Barcelone), une demi-finale en Ligue Europa contre une très bonne équipe d'Arsenal. Et on va essayer d'accrocher cette quatrième place (en ) pour la Ligue de champions, avec des équipes comme et Séville qui ne vont rien lâcher aussi. C'est une bonne fin de saison, on joue au foot pour connaître des moments comme ça. [...] On espère au moins remporter un trophée. Pour les cent ans du club, ce serait magnifique".