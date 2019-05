Valence, Gameiro : "Une 5e Coupe d'Europe ? Ce serait magnifique"

Le buteur français pourrait accomplir un exploit inédit en coupe d'Europe cette saison et s'est exprimé avant de défier Arsenal jeudi.

Une cinquième victoire en Coupe d'Europe (déjà trois avec Séville et une avec l'Atlético de Madrid), serait un exploit inédit au niveau des joueurs français. Un exploit pourtant à la portée de Kevin Gameiro. L'ancien parisien notamment serait d'ailleurs très heureux de battre un tel record.

C'st en effet ce qu'a admis l'international français en conférence de presse ce mercredi, alors que Valence défie jeudi en demi-finale aller de la dans des propos relayés par l'AFP : "Une 5e Coupe d'Europe ? Ce serait magnifique. Maintenant, le chemin est encore long, il reste trois matches pour pouvoir soulever cette coupe", a dit Gameiro, décidément plus épanoui à Valence que dans son ancienne équipe de l' .

"J'ai connu des situations plus compliquées à l'Atlético sur la fin de la saison dernière où je n'étais plus trop concerné. Du coup, je voulais quitter le club et trouver un nouveau challenge. Je l'ai trouvé à Valence et je suis très content ici. », a-t-il dit, lui qui s'attend forcément à un gros match contre Arsenal jeudi.

"Il va y avoir beaucoup de pression. Il va falloir très bien négocier ce premier match à l'extérieur. On sait qu'ils sont très forts chez eux. À nous de savoir gérer ces moments-là et d'essayer d'aller chercher quelque chose chez eux.", a estimé le joueur français, dont la fin de saison avec Valence ne sera pas de tout repos.

"On a une finale de à jouer (le 25 mai contre Barcelone), une demi-finale en Ligue Europa contre une très bonne équipe d'Arsenal. Et on va essayer d'accrocher cette quatrième place (en ) pour la Ligue de champions, avec des équipes comme et Séville qui ne vont rien lâcher aussi.", admet-t-il.