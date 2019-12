Valence, Coquelin garde un oeil sur l'équipe de France

Le milieu de terrain du FC Valence rêve toujours d'une sélection avec les Bleus et promet de réaliser une très grande année en 2020.

Francis Coquelin n'est pas le joueur le plus clinquant de Valence, mais il en est l'un des plus précieux. Arrivé en 2018 chez le club Che en provenance d' , le milieu de terrain français a fait son trou en et joue avec régularité dans le milieu de terrain de Valence. Dans un entretien accordé à Super Deporte, Francis Coquelin a admis avoir toujours dans le viseur l'équipe de , une sélection qu'il a représenté dans toutes les classes d'âge en jeune.

"Je suis très concentré sur Valence. Au final, ce qui vous permet de faire partie de la sélection, c’est ce que vous faites tous les jours avec votre club. C’est vrai qu’il y a beaucoup de joueurs dans ma position et c’est un objectif qui est loin, mais je suis l’équipe nationale, quand la France joue, je vois toujours les matchs, mais le plus important c’est Valence et les objectifs à atteindre. Pour n’importe quel joueur, aller avec sa sélection est quelque chose de spécial, mais il y a beaucoup de qualité. Je sais que j’ai aussi de la qualité, mais c’est l’entraîneur qui décide ", a expliqué le milieu de terrain passé par Arsenal.

"Je ne sers pas qu'à défendre"

Le milieu de terrain de Valence a promis de réaliser une grande année en 2020 : "Il est toujours temps de s'améliorer et il y a des aspects du jeu dans lesquels nous pouvons. Un exemple est ce qui s'est passé le jour du match contre le . Avec un peu plus d'expérience, les trois points seraient restés à la maison. Ce sont de petites choses que nous devons apprendre et je suis sûr que 2020 sera une très grande année pour Valence".

Francis Coquelin est fier d'avoir conquis le coeur des fans de Valence : "Je pense que les fans, quand j'ai signé, ne me connaissaient pas. Je venais d' , je n'avais jamais joué en Espagne. Mon idée était de changer d'air, d'aller dans un endroit très compétitif et avec mes valeurs, dont nous avons déjà parlé, très claires. Tout cela a fait de Valence le meilleur endroit pour moi. C'est vrai que l'intégration a été très rapide, j'ai appris la langue plus ou moins vite aussi. La vérité, tout a été très positif jusqu'à présent et continuer pour plus".

"J'ai eu l'occasion de démontrer mon talent à Arsenal, d'y jouer et je suis reconnaissant de m'en avoir donné l'occasion. Il est vrai qu'ici la vision des deux entraîneurs que j'ai eu est différente de celle d'Arsenal. Les entraîneurs (Marcelino et Celades) savent que je sais aussi jouer au football. En Angleterre, il y avait l'idée que je ne servais qu'à défendre, bien que je puisse aussi aller de l'avant et jouer. C'est vrai que j'ai plus de liberté ici, mais je suis un joueur qui est là pour aider l'équipe. Le côté défensif est l'un de mes points forts, mais j'aime aussi avoir le ballon et jouer au football" , a conclu le Français.